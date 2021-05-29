Россияне обыграли Швейцарию и вышли на единоличное первое место в группе

Встреча Швейцарии и команды ОКР проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Первый период голов не принёс и команды показали более мене равный хоккей - по ходу первых 20 минут швейцарцы нанесли девять бросков по воротам Александра Самонова, а россияне нанесли на один меньше.

Во втором периоде ситуация изменилась - швейцарцы 8 раз угрожали воротам Самонова, а российские хоккеисты нанесли 12 бросков, один из которых стал голевым. Счёт в матче на 36-й минуте открыл Антон Бурдасов, который прошёл с шайбой по правому флангу, сблизился с воротами и броском в дальний угол вывел россиян вперёд.

В середине третьего периода Швейцария сравняла счёт благодаря точному броску Нико Хишира на 49-й минуте, но всего две минуты спустя Павел Карнаухов снова вывел вперёд россиян после передач Сергея Толчинского и Александра Барабанова.

Ещё две минуты спустя отличился и сам Толчинский, который убежал от защитника и реализовал выход один на один с вратарём. За две секунды до финальной сирены Толчинский оформил дубль броском в пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

После сегодняшней победы хоккеисты ОКР, набрав 12 очков уверенно возглавляют группу "А". Швейцария с 9 очками занимает вторую строчку.

В следующем матче российские хоккеисты сыграют с командой Швеции. Игра состоится 31 мая в 20:15.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Параллельно матчу Швейцария - ОКР в "Арене Рига" состоялся поединок между Норвегией и сборной США, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче с минимальным счётом одержала американская сборная - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Голами в составе сборной США отметились Конор Гарланд и Тэйдж Томпсон. На 55-й минуте одну шайбу отыграл норвежский нападающий Кен-Андре Олимб.

Благодаря этой победе сборная США возглавила группу "В", набрав 12 очков. В следующем матче американцы встретятся с командой Германии.

Расписание девятого игрового дня ЧМ-2021:

29 мая, 20:15, Словакия - Дания

29 мая, 20:15, Германия - Финляндия