Словакия обыграла Данию и обошла россиян в таблице группы "A"

Словакия - Дания

Сборная Словакии в Олимпийском спортивном центре обыграла Данию со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Голами в составе победителей отметились Петер Цегларик и Адам Яношик.

Благодаря этой победе Словакия вышла на первое место в группе "А", обогнав команду Олимпийского комитета России (ОКР). В следующем матче Словакия сыграет с командой Швеции, а Дания поборется с Чехией.

Германия - Финляндия

Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла на первое место группы "B". Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу действующих чемпионов мира.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл финский нападающий Антон Лунделль. На 38-й минуте ответную шайбу забросил немецкий защитник Корбиниан Хольцер, а на 52-й минуте победную шайбу в составе Финляндии забил Артту Руотсалайнен.

После пяти сыгранных матчей финны набрали 13 очков и идут на первом месте, а сборная Германии имеет в своём активе 9 очков и занимает четвёртую строчку.

Расписание десятого игрового дня ЧМ-2021:

30 мая, 16:15, Беларусь - Швейцария

30 мая, 16:15, Италия - Канада

30 мая, 20:15, Швеция - Словакия

30 мая, 20:15, Латвия - Финляндия