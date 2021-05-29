Словакия обыграла Данию и обошла россиян в таблице группы "A"
В субботу, 29 мая, матчами Словакия - Дания и Германия - Финляндия завершился девятый игровой день чемпионата мира по хоккею в Риге.
В субботу, 29 мая, матчами Словакия - Дания и Германия - Финляндия завершился девятый игровой день чемпионата мира по хоккею в Риге.
Словакия - Дания
Сборная Словакии в Олимпийском спортивном центре обыграла Данию со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Голами в составе победителей отметились Петер Цегларик и Адам Яношик.
Благодаря этой победе Словакия вышла на первое место в группе "А", обогнав команду Олимпийского комитета России (ОКР). В следующем матче Словакия сыграет с командой Швеции, а Дания поборется с Чехией.
Германия - Финляндия
Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла на первое место группы "B". Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу действующих чемпионов мира.
Счёт в матче на 7-й минуте открыл финский нападающий Антон Лунделль. На 38-й минуте ответную шайбу забросил немецкий защитник Корбиниан Хольцер, а на 52-й минуте победную шайбу в составе Финляндии забил Артту Руотсалайнен.
После пяти сыгранных матчей финны набрали 13 очков и идут на первом месте, а сборная Германии имеет в своём активе 9 очков и занимает четвёртую строчку.
Расписание десятого игрового дня ЧМ-2021:
За ходом чемпионата мира можно следить на RUS TVNET в разделе "Хоккей 2021".