"Челси" выиграл Лигу чемпионов

Финальный поединок прошёл на стадионе "Драгау" в Порту и завершился победой "Челси" со счётом 1:0.

На 37-й минуте защитник "Челси" Тьяго Силва получил повреждение и не смог продолжить игру. Бразильца заменил датчанин Андреас Кристенсен, чем и попытались воспользоваться футболисты "Сити", которые начали атаковать через свежего футболиста и прозевали контратаку.

На 43-й минуте Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Кайлу Хаверцу, который переиграл голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме травму получил лидер "Сити" Кевин Де Брёйне, который также как и Силва не смог продолжить игру. Бельгиец покинул поле в слезах, а его одноклубники в оставшееся время так и не смогли сравнять счёт на табло.

Таким образом, "Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы завоевали трофей в 2012 году, обыграв в решающем матче мюнхенскую "Баварию".

Стоит отметить также тренера "Челси" Томаса Тухеля, который впервые выиграл Лигу чемпионов. Год назад французский "ПСЖ" под руководством Тухеля минимально (0:1) уступил "Баварии".

Примечательно, что Тухель пришёл в "Челси" в январе этого года после увольнения из французской команды.

Кстати, третий сезон подряд Лигу чемпионов выигрывает команда под руководством немецкого тренера - в сезоне-2018/2019 Юрген Клопп привёл к триумфу "Ливерпуль", а в следующем году Ханс-Дитер Флик принёс титул мюнхенской "Баварии".