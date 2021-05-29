Сб, 29.05.2021
Нет оснований полагать, что существует связь между получением вакцины и смертью. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Covid-19: в Литве 522 новых случая, в Эстонии - 127

ФОТО: pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии 127 новых случаев.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 323,5 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 2,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 866 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 4245 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4026 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 127 тестов (3,1%), скончались трое инфицированных Covid-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 188 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,2%.

В больницах Эстонии находятся 119 пациентов с коронавирусом.

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