Covid-19: в Литве 522 новых случая, в Эстонии - 127
За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии 127 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии 127 новых случаев.
Литва
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 323,5 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 2,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 866 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 4245 человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4026 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 127 тестов (3,1%), скончались трое инфицированных Covid-19.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 188 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,2%.
В больницах Эстонии находятся 119 пациентов с коронавирусом.