Covid-19: в Литве 522 новых случая, в Эстонии - 127

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 323,5 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 2,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 866 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 4245 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4026 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 127 тестов (3,1%), скончались трое инфицированных Covid-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 188 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,2%.