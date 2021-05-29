Люди вышли на пикет солидарности с Беларусью с историческим бело-красно-белым флагом

Участники пикета держали плакаты с фотографиями и датами погибших во время акций протеста, а несколько участников пришли с историческим флагом Беларуси в руках или на плечах. На одном из плакатов был изображен мэр Риги Мартиньш Стакис (AP) в образе супергероя.

Jaņa Rozentāla laukumā, kur atrodas mākslas objekts "Pārmaiņu laukums", notiek pikets solidaritātei ar Baltkrieviju, ko rīko vietējā baltkrievu kopiena. Šodien Baltkrievijas opozīcijas līdere @Tsihanouskaya izsludinājusi Vispasaules piketu solidaritātei ar Baltkrieviju. pic.twitter.com/4umVxBtva9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 29, 2021

Пикет организовала местная белорусская община. Организаторы пикета отметили, что в субботу, 29 мая, исполнился год со дня заключения незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского. Его жена, нынешний лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, объявила сегодня Всемирный пикет солидарности с Беларусью.

ФОТО: LETA/ Edijs Pālens

Тихановская объявила, что в субботу, 29 мая, будет организована международная кампания солидарности, которая продемонстрирует поддержку народа Беларуси.

Акция прошла сегодня, ее муж, популярный блогер Тихановский, был арестован ровно год назад и лишен права участвовать в выборах, на которых его супруга решила опередить авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.

Rīgas mēra @MStakis drosme iedvesmojusi arī Nakas pilsētas mēru Zviedrijā - klātesot pašvaldības pārstāvjiem un vietējiem baltkrieviem, neleģitīmās diktatūras sarkanzaļais karogs tiek nomainīts uz brīvas Baltkrievijas simbolu. pic.twitter.com/EQ92JyA1fY — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) May 29, 2021

"Мы объявляем 29 мая, день ареста Сергея Тихановского, днем ​​солидарности. В этот день во всем мире пройдет кампания солидарности с Беларусью", - заявила ранее на пресс-конференции Тихановская, добавив, что в акции будут участвовать политики, граждане и белорусская диаспора.

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

"Но самое главное, что люди, проживающие в Беларуси, в этот день проявляют солидарность друг с другом всеми возможными способами - уличными протестами, символикой, письмами политзаключенным", - подчеркнула она.