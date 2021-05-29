Люди вышли на пикет солидарности с Беларусью с историческим бело-красно-белым флагом

Сегодня, 29 мая, на пикет солидарности с Беларусью на площади Яниса Розенталя в Риге собралось около 20 человек, некоторые из которых прибыли с историческим бело-красно-белым флагом Беларуси, отмечает агентство LETA.
Участники пикета держали плакаты с фотографиями и датами погибших во время акций протеста, а несколько участников пришли с историческим флагом Беларуси в руках или на плечах. На одном из плакатов был изображен мэр Риги Мартиньш Стакис (AP) в образе супергероя.
Jaņa Rozentāla laukumā, kur atrodas mākslas objekts "Pārmaiņu laukums", notiek pikets solidaritātei ar Baltkrieviju, ko rīko vietējā baltkrievu kopiena. Šodien Baltkrievijas opozīcijas līdere @Tsihanouskaya izsludinājusi Vispasaules piketu solidaritātei ar Baltkrieviju. pic.twitter.com/4umVxBtva9
Пикет организовала местная белорусская община. Организаторы пикета отметили, что в субботу, 29 мая, исполнился год со дня заключения незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского. Его жена, нынешний лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, объявила сегодня Всемирный пикет солидарности с Беларусью.
Тихановская объявила, что в субботу, 29 мая, будет организована международная кампания солидарности, которая продемонстрирует поддержку народа Беларуси.
Акция прошла сегодня, ее муж, популярный блогер Тихановский, был арестован ровно год назад и лишен права участвовать в выборах, на которых его супруга решила опередить авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.
Rīgas mēra @MStakis drosme iedvesmojusi arī Nakas pilsētas mēru Zviedrijā - klātesot pašvaldības pārstāvjiem un vietējiem baltkrieviem, neleģitīmās diktatūras sarkanzaļais karogs tiek nomainīts uz brīvas Baltkrievijas simbolu. pic.twitter.com/EQ92JyA1fY
"Мы объявляем 29 мая, день ареста Сергея Тихановского, днем солидарности. В этот день во всем мире пройдет кампания солидарности с Беларусью", - заявила ранее на пресс-конференции Тихановская, добавив, что в акции будут участвовать политики, граждане и белорусская диаспора.
"Но самое главное, что люди, проживающие в Беларуси, в этот день проявляют солидарность друг с другом всеми возможными способами - уличными протестами, символикой, письмами политзаключенным", - подчеркнула она.
На вопрос, как ее муж держится в тюрьме, лидер оппозиции ответила, что он все время повторяет, что "он будет в тюрьме столько, сколько это позволят белорусы".