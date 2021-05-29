Сообщается о странностях в одном из центров вакцинации: люди приходят за прививкой, но центр закрыт

Зритель передачи Эгил Лейсманис обратил внимание на проблемы получения вакцины в Пририжье. Его дочери должны были сделать прививку в Марупе, на улице Даугавас 27, но пункт вакцинации в указанное время оказался закрыт.

"Еще четыре человека приехали, дергают дверь, но ничего. Ребята из соседнего офиса сказали, что этот не работает по будням, приходить нужно в выходные и стоять в общей очереди. То, что есть запись, ничего не значит? Manavakcina.lv показывает, что вакцина уже сделана и назначено время для второй вакцины. Записаться по новому в другое место и на другое время невозможно! Дочь написала жалобу в бюро. Скоро из Марупе позвонили и сказали, что нужно внимательнее поискать!" - рассказал Лейсманис.

Оказывается, проблема проста. В Марупе рядом друг с другом расположены два учреждения вакцинации - Дом культуры на улице Даугавас 29 и филиал Veselības centrs 4 на улице Даугавас 27A.

Иева Стуре, координатор по коммуникациям бюро проекта вакцинации, призывает людей быть осторожными и обращать внимание на то, где они записались на вакцинацию.

Зритель Ингрида Цируле была озадачена тем, что у нее в сервисе e-veselība указано неправильное количество вакцин.

"Обратилась в Manavakcina.lv Получила сообщение, что 14 апреля получила первую дозу. Вторая доза была назначена на 7 мая - примерно через три недели после первой. Тогда в середине мая я снова вошла на портал, и оказалось, что мне сделали три прививки! Третья была сделана 1 мая", - сказала женщина.

В свою очередь, сайт Manavakcina.lv показывает Ингриде правильное количество прививок - две дозы. Почему у e-veselība другая статистика?

"Информация о вакцинации против Covid-19 вводится в государственную систему e-veselība медицинским учреждением, в котором была сделана вакцинация, например, практика семейного врача или кабинет вакцинации. Если житель, авторизируясь в e-veselība, понимает, что данные о его вакцинации указаны неполно или неверно, он может обратиться в медучреждение, в котором была проведена вакцинация, для проверки и исправления введенных данных. Можно обратиться и в Национальную служба здравоохранения, которая сама свяжется с учреждением", - сказала Эвия Шталберга, руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы здравоохранения.