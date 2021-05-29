Сб, 29.05.2021
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Обладательница самых больших скул в мире поделилась, что хочет сделать еще несколько пластических операций

Украинка Анастасия Покрещук, известная как обладательница самых больших в мире скул, рассказала, что хочет сделать еще пару пластических операций.

Недавно Покрещук отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Один из любопытных фолловеров спросил, не хочет ли женщина сделать операцию по увеличению ягодиц и груди.

"Природа не дала мне большую грудь, поэтому я бы хотела установить грудные импланты и увеличить грудь до размера D", - рассказала Анастасия.

Женщина добавила, что не хочет делать операцию по установлению имплантов в ягодицы, но уже запланировала операцию по удалению жира из брюшной полости.

Недавно женщина опубликовала фотографии, на которых видно, как она выглядела до операции.

На фотографиях видно, как кардинально изменилась не только форма ее лица, но и зубы женщины - настоящие зубы Анастасии скрыты под зубными коронками.

На процедуры макияжа лица Анастасия тратит около 1850 евро в год. Женщина поделилась, что это помогло ей привлечь внимание мужчин.

"Конечно, мне уделяется больше внимания, но дело не в моих скулах - это потому, что я стала смелее. Моя мама думает, что это немного безумие, но что она может сделать. Никаких сожалений, я доволен своими скулами", - сказала Покрещук.

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