Фото ⟩ В эстонском порту найден труп женщины

Полиции поступило сообщение, что в воде найден труп 49-летней женщины. По предварительной информации, у полиции нет оснований подозревать, что речь может идти о насильственной смерти, однако точную причину смерти установит экспертиза. Для выяснения обстоятельств возбуждено дело.

По данным Postimees, тело нашли в воде вблизи одной частной яхты. По первоначальной информации, погибшая была связана с местной фирмой по аренде скутеров и моторных лодок, однако эта информация не нашла подтверждения.