Сб, 29.05.2021
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Руководитель Ryanair

Нетипичный инцидент в Пардаугаве - мужчина пытался остановить грузовик... ногой

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Нетипичная авария произошла 28 мая в Риге, Пардаугава, где владелец автомобиля опасался, что его машину может случайно зацепить выезжающим со двора грузовиком. Водитель попытался остановить многотонный автомобиль ногой, что, к сожалению, закончилось травмами, сообщает программа Degpunktā.

В дорожную полицию около 13:00 поступил звонок о возможной аварии на улице Мелнсила с участием пешехода и автомобиля.

Первоначальная информация, что мужчина был сбит, не подтвердилась, но инспекторов на месте встретил человек, который пожаловался на боли в ноге. Рядом стоял грузовик.

"Он боялся, что я задену его машину и выставил ногу. Вот я его ногу и задел. [Но вы, должно быть, видели сзади другую машину? - Ред.] Да! Здесь, когда я подъезжал к тротуару, моя машина раскачалась, и именно тогда все и произошло. [У него был какой-нибудь перелом, видели, что есть серьезная травма? - Ред.] Нет, ничего подобного не видел", - говорит водитель грузовика.

Можно предположить, что потерпевший неосознанно выставил ногу, не задумываясь и даже не думая о том, что невозможно остановить многотонный грузовик при помощи физической силы.

К счастью, он получил относительно легкую травму, но был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

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