Нетипичный инцидент в Пардаугаве - мужчина пытался остановить грузовик... ногой

Первоначальная информация, что мужчина был сбит, не подтвердилась, но инспекторов на месте встретил человек, который пожаловался на боли в ноге. Рядом стоял грузовик.

"Он боялся, что я задену его машину и выставил ногу. Вот я его ногу и задел. [Но вы, должно быть, видели сзади другую машину? - Ред.] Да! Здесь, когда я подъезжал к тротуару, моя машина раскачалась, и именно тогда все и произошло. [У него был какой-нибудь перелом, видели, что есть серьезная травма? - Ред.] Нет, ничего подобного не видел", - говорит водитель грузовика.