Главное за 29 мая ⟩ Странности в центре вакцинации, цена билетов на ЧМ и пикет солидарности в центре Риги

События дня:

Билеты на ЧМ по хоккею будут стоить от 110 до 340 евро. Общее количество зрителей с персональными входными билетами в многофункциональном зале "Арена Рига" не должно превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре - 1058 человек.

Люди вышли на пикет солидарности с Беларусью с историческим бело-красно-белым флагом. Участники пикета держали плакаты с фотографиями и датами погибших во время акций протеста, а несколько участников пришли с историческим флагом Беларуси в руках или на плечах. На одном из плакатов был изображен мэр Риги Мартиньш Стакис в образе супергероя.

Бомба на борту и посадка Ryanair в Минске: в чем нестыковка версий госСМИ. Белорусские государственные СМИ распространили много версий об инциденте с самолетом Ryanair. Часть из них - взаимоисключающие (цель операции - спасение самолета, Белорусской АЭС или задержание экстремиста), часть опровергаются фактами (когда и откуда поступило ложное сообщение о минировании, кто и какие решения принимал и в какой последовательности). Зачем это было нужно?

"Подлость и попрание демократии!": глава Belavia о введенных Европой ограничениях. Директор напомнил, что в начале пандемии коронавируса Belavia помогала эвакуировать из-за границы граждан западных стран, за что получала благодарность от правительств этих государств. Также он отметил, что в планы Belavia не входит сокращение штата на 50%, о чем ранее сообщил один оппозиционный белорусский блогер.

Коронавирус:

За сутки выявлено 306 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 280. Это самый низкий показатель с 24 ноября прошлого года, когда он составлял 282,5 случая. Доля положительных результатов составила 2,8%. В больнице находятся 464 пациента, умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет. С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 918 человек.

Сообщается о странностях в одном из центров вакцинации: люди приходят за прививкой, но центр закрыт. Во время вакцинации в обществе возникают разные вопросы. Два из них появились и в программе Латвийского телевидения, и оказалось, что эти проблемы легко решаемы.

Детей от 12 до 15 лет планируют вакцинировать уже со 2 июня. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить вакцину Comirnaty для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее эта вакцина была одобрена для использования у взрослых с 16 лет.

Почитать, чтобы отвлечься:

Датская журналистка во время репортажа из свингер-клуба сама поучаствовала в оргии. "Общество свингеров очень закрытое", - объяснила свое решение журналистка Луиза в интервью. Поэтому она хотела создать доверительную атмосферу разговора, что и слышно на записи ее репортажа.

Россияне обыграли Швейцарию и вышли на единоличное первое место в группе. Первый период голов не принес и команды показали более мене равный хоккей - по ходу первых 20 минут швейцарцы нанесли девять бросков по воротам Александра Самонова, а россияне нанесли на один меньше. Во втором периоде ситуация изменилась.

Самые горячие новинки в летнем меню. Что предлагают 13 живописных террас Риги? На какой террасе в Риге можно следить за чемпионатом мира по хоккею? В какую часть города отправиться за сочными свежекопчеными ребрышками? В каком кафе можно насладиться вкусной пиццей в неаполитанском стиле, в каком в баре - самые бодрящие коктейли, а с какого ресторана открываются самые красивые виды? Рассказываем подробно!