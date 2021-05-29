Суд против Лукашенко в Гааге и не только - насколько это реально?

- Да, такую конструкцию истцы видят в прецеденте, созданном в 2019 году, когда суд в Гааге согласился возбудить уголовное дело по преступлениям в отношении мусульман-рохинджа из Мьянмы, бежавших в Бангладеш. Бангладеш - член МУС. Суд счел, что, поскольку часть преступных деяний была совершена на территории государства-участника, то следует дать ход делу. Насколько этот случай сравним с заявлением против Александра Лукашенко?

- Верно, палата досудебного слушания МУС решила, что эти преступления против человечности входят в компетенцию суда, а именно насильственное принуждение к побегу через границу Мьянмы в страну-член МУС, Бангладеш. Этот состав преступления суд счел достаточным для того, чтобы начать разбирательство, по крайней мере, на этой ранней стадии. Аргумент в этом случае был такой: преступление предполагает, что человека из одного государства вынуждают оказаться в другом. Местом преступления считается Бангладеш, если хотите, как государство, ставшей "конечной точкой" этого преступления. Эту юридическую конструкцию цитируют истцы, аргументируя тем, что граждане Беларуси были изгнаны, вынуждены покинуть страну в направлении соседних государств - Польши и стран Балтии, членов МУС. Ясная параллель, но насколько она обоснована и убедительна, этот вопрос предстоит проверить.

- Какова ваша личная оценка - согласится ли Гаагский суд с аргументами истцов?

Александр Лукашенко утверждает, что инцидент с вынужденной посадкой самолета находился в рамках закона ФОТО: Maxim Guchek/BELTA/AFP via Getty Images

- Тут главная проблема - а является ли МУС судом, который должен рассматривать это дело, подпадает ли оно под его юрисдикцию. Если в основу положить прецедент с Мьянмой, то остаются два открытых вопроса. Первый: учтем, что число беженцев в Бангладеш составило до миллиона человек - можно ли доказать, что происходящее в Беларуси имело сравнимые масштабы? Второй вопрос: удастся ли доказать, что эти преступления против человечности, а именно преследование и принуждение к эмиграции, были умышленными? Очевидно, что есть некоторые публичные заявления Лукашенко и других руководителей страны, которые можно интерпретировать в этом направлении. Но все это требует проверки.

- Может ли суд принять во внимание и последние события, не описанные в заявлении истцов? Я имею в виду посадку самолета компании Ryanair в Минске, к которой его вынудили ВВС Беларуси.

- В принципе, прокуроры в Гааге, у которых на столе оказалось заявление, сначала проверяют обстоятельства дела на основе известных фактов, свидетельствующих о преступлениях. И, естественно, они учтут и последние обстоятельства, даже если они не указаны в заявлении. Особенность последнего события, назовем его похищением самолета, - в том, что оно позволяет обосновать, что в деле есть место преступления, подпадающее под юрисдикцию МУС. - Ред.). Самолет зарегистрирован в Ирландии, насколько я знаю. Ирландия, член МУС, находится под юрисдикцией, в которую включены и преступления на борту зарегистрированного в стране-члене МУС лайнера.