Суд против Лукашенко в Гааге и не только - насколько это реально?

- Что касается возможности уголовного преследования конкретных лиц в Германии, то отпадает главная юридическая проблема, в сравнении с процедурой в Гааге, а именно, проблема юрисдикции. Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ может воспользоваться так называемой универсальной юрисдикцией, позволяющей привлекать к уголовной ответственности за преступления, совершенные и в Беларуси. Это дело не обязательно ограничивалось бы только такими преступлениями, как изгнание из страны, но могло бы включать различные преступления против человечности, включающие пытки и незаконное лишение свободы.
- Но если Генпрокуратура ФРГ даст ход делу, то как чисто теоретически суд мог бы привлечь Александра Лукашенко к ответственности - только после того, как он уйдет с поста президента и потеряет иммунитет?
- Именно в этом заключается естественная сложность уголовного дела в ФРГ: как добраться, если так можно выразиться, до подозреваемых или предполагаемых преступников? Что касается защиты от уголовного преследования, то пока Александр Лукашенко находится у власти, он с точки зрения германского правосудия защищен иммунитетом, даже если ему будут предъявлены обвинения в совершении самых тяжких преступлений в сфере международного права. Так что пока он является президентом, возбуждение дела против него лично в Германии исключено.
Иначе обстоят дела после того, как он больше не будет занимать свой пост. И иначе обстоят дела в отношении других высших руководителей Беларуси, предполагаемо причастных к преступлениям. Они, с точки зрения законодательства ФРГ, иммунитетом не защищены - например, это относится к руководству полиции и армии.
- Вернусь к инциденту с самолетом Ryanair. Какую правовую оценку вы бы дали действиям властей Беларуси?
- Сложно дать оценку по двум соображениям. Во-первых, обстоятельства дела - не хочу сказать, что они не до конца ясны, но они оспариваются. Возьму за основу то, что мы узнали из СМИ у нас в Германии и буду исходить из того, что под предлогом якобы находящейся на борту бомбы лайнер заставили приземлиться в Минске. Вторая сложность - юридическая оценка, особенно с точки зрения определения состава преступления. Можно было бы трактовать это как нападение на воздушный транспорт. Этот состав преступления определен и в международном праве в нескольких соглашениях, которые подписали и власти Беларуси. Речь в них идет, прежде всего, о террористических действиях, таких как угон самолета. Что касается Уголовного кодекса ФРГ, то было бы не очень просто, но вполне возможно аргументировать, что имеется состав преступления по статье "нападение на воздушный транспорт".
Насколько я знаю, в международном праве прецедента нет, чтобы самолеты принуждали к посадке под предлогом угрозы терроризма. Хотя не исключено, что юридические рамки для оценки существуют. Еще замечу, что в отношении подобных предполагаемых преступлений в законодательстве ФРГ также действует принцип универсальной юрисдикции, то есть, возбудить дело в Германии можно даже без наличия каких-либо других оснований - если, разумеется, Федеральная прокуратура ФРГ придет к заключению, что правовые предпосылки для возбуждения дела достаточны.
- Заявление о возбуждении дела уже подала организация "Репортеры без границ", но в Литве. Это же не исключает, что аналогичное заявление может быть подано и в Германии, верно?
- Верно, это возможно без дополнительных условий. Заявления можно подавать где угодно, дальше дело за органами юстиции стран решать, как быть с таким заявлением в контексте национального законодательства. У возбуждения дела в Литве есть дополнительный аргумент, как я могу себе представить, - то, что в самолете, по всей вероятности, находились граждане этой страны, раз рейс из Афин направлялся в Вильнюс. Но, в целом, проблема будет заключаться в том, можно ли эти события квалифицировать в рамках литовского законодательства. Предположу, что для литовского правосудия это будет неизведанная территория.