Фото ⟩ Морская прогулка, обед на яхте и мемы о "Титанике" в Сети: как прошли переговоры Лукашенко и Путина

Они обсудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске и ограничения для белорусской авиакомпании Belavia, выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги.

"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но мы также принимаем во внимание тот факт, что у нее действительно есть вид на жительство в Беларуси", - сказал Песков.

По его словам, Путин поручил МИД РФ внимательно следить за судьбой дела Сапеги.

Песков также добавил, что во второй день переговоров Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку.

ФОТО: AP/Scanpix

Во время морской прогулки Лукашенко сопровождал его младший сын Николай. Они вместе с Путиным пообедали на яхте.

ФОТО: EPA/Scanpix

Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой Лукашенко, сообщил, что Путин и Лукашенко достигли договоренности об открытии новых рейсов Belavia в российские города.

Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. В первый день переговоры с Путиным длились пять часов. Об итогах первого дня переговоров Кремль не сообщал.

После публикации фотографий с морской прогулки Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сети появились мемы о "Титанике" и не только.

«Где-то это мы уже видели»



Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку.



Не могу отделаться от мысли, что нас троллят.



Или все-таки это жизнь такая шутница?https://t.co/7IBq1bzQa3 pic.twitter.com/UaHVrHhTII — Udjin K (@Udjin1965) May 30, 2021