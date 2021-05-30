Фото ⟩ Морская прогулка, обед на яхте и мемы о "Титанике" в Сети: как прошли переговоры Лукашенко и Путина

Они обсудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске и ограничения для белорусской авиакомпании Belavia, выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги.
"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но мы также принимаем во внимание тот факт, что у нее действительно есть вид на жительство в Беларуси", - сказал Песков.
По его словам, Путин поручил МИД РФ внимательно следить за судьбой дела Сапеги.