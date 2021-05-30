Фото ⟩ Морская прогулка, обед на яхте и обсуждение дела Сапеги: как прошли переговоры Лукашенко и Путина

Они обсудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске и ограничения для белорусской авиакомпании Belavia, выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги.

"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также принимаем во внимание тот факт, что у нее действительно есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков.

По его словам, Путин поручил МИД РФ внимательно следить за судьбой дела Сапеги.

Песков также добавил, что во второй день переговоров Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку.

ФОТО: AP/Scanpix

Во время морской прогулки Лукашенко сопровождал его младший сын Николай. Они вместе с Путиным пообедали на яхте.

ФОТО: EPA/Scanpix

Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой Лукашенко, сообщил, что Путин и Лукашенко достигли договоренность об открытии новых рейсов Belavia в российские города.