За сутки выявлено 180 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 270

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 268,4 случая. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая).

За прошедшие сутки сделано 4377 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 098 человек, скончались 2370 больных Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 24 пациента с Covid-19, выписаны 14 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В субботу количество госпитализированных пациентов с Covid-19 было самым низким с 7 ноября, когда были госпитализированы 23 пациента с Covid-19.

В целом в больницах в настоящее время находятся 460 пациентов с коронавирусом.

Состояние 397 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 63 - как тяжелое (9,8%).