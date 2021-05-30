Вс, 30.05.2021
С особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми. Игорь Чергинец, гендиректор Belavia
Игорь Чергинец, гендиректор Belavia

За сутки выявлено 180 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 270
В больницах находятся 460 пациентов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти нет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 268,4 случая. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая).

За прошедшие сутки сделано 4377 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 098 человек, скончались 2370 больных Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 24 пациента с Covid-19, выписаны 14 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В субботу количество госпитализированных пациентов с Covid-19 было самым низким с 7 ноября, когда были госпитализированы 23 пациента с Covid-19.

В целом в больницах в настоящее время находятся 460 пациентов с коронавирусом.

Состояние 397 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 63 - как тяжелое (9,8%).

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 295 человек, перенесших Covid-19.

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