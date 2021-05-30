55 млн долларов за год: как Наоми Осака стала одной из самых богатых спортсменок мира?

Год назад издание Forbes выяснило, что теннисистка Наоми Осака заработала за 12 месяцев рекордные для женского спорта 37 млн долларов. Спустя сезон спортсменка побила этот рекорд, заработав 55,2 млн долларов за год.

Пандемия Covid-19 повлияла на заработок многих людей, в том числе и спортсменов. Например, в теннисе до сих пор многие соревнования проходят без зрителей, поэтому призовые фонды турниров заметно уменьшились. Однако на топовых спортсменов, которые большую часть своего состояния зарабатывают не на призовых, а на спонсорских контрактах, эта ситуация не особо повлияла.

Также выяснилось, что 23-летняя теннисистка Наоми Осака сумела по заработкам догнать немало звёзд мужского спорта.

Наоми Осака, по данным Sportico, за последние 12 месяцев получила 55,2 млн долларов, из которых 5,2 млн долларов приходится на призовые за выступления на корте, а всё остальное - это спонсорские и рекламные контракты. Таким образом, японка занимает 15-е место в рейтинге Sportico среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Осака обошла таких звёзд спорта, как Джокович, Надаль, Серена Уильямс, гонщики Формулы-1 Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, футболисты Гарет Бэйл, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие.

В этом исследовании среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира оказались всего две женщины, и обе - теннисистки: Наоми Осака и Серена Уильямс. Сумму спонсорских контрактов Осаки можно сравнить с тем, сколько зарабатывает вне футбольного поля Криштиану Роналду. У футболиста 290 млн подписчиков в Instagram. У Серены - 13,1 млн, а у Осаки - 2,2 млн. По данным агентства BonusFinder, за один рекламный пост в своём профиле Роналду может получить в качестве бонуса более 1 млн долларов, Серена – около 63 тысяч долларов, а Осака - только 10,6 тысячи долларов.

Как же спортсменке удалось заработать такую сумму за год? Почему именно её выбирают спонсоры? Одна из причин - это необычное происхождение Наоми. Её мать - японка, а отец - американец гаитянского происхождения. Сама теннисистка живёт в Лос-Анджелесе, но на всех соревнованиях защищает флаг Японии. В 2018 году Осака завоевала первый из четырёх своих "Шлемов", ей было всего 20 лет. Япония в то время уже готовилась к Олимпиаде в Токио. Японские компании хотели видеть лицом своего бренда перспективного национального спортсмена, который может завоевать олимпийскую медаль. Наоми идеально подходила под эти требования. Также сыграла роль её политическая активность. Осака борется за права женщин и национальных меньшинств.

Год назад Наоми уже сотрудничала с 15 брендами. Среди них такие известные марки, как Nissan Motor, MasterCard, а также крупнейшие олимпийские спонсоры - Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods. Кроме того, Осака стала лицом Nike, получив контракт на 10 млн долларов. Сезон-2021 начался для неё не только с победы на турнире "Большого шлема", но и с подписания новых контрактов. Наоми стала амбассадором Louis Vuitton, а также часовой компании Tag Heuer.