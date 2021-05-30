Латвия сыграет против действующего чемпиона мира Финляндии
Сегодня, 30 мая, сборная Латвии проведёт свой шестой матч на чемпионате мира по хоккею.
Сегодня, 30 мая, сборная Латвии проведёт свой шестой матч на чемпионате мира по хоккею.
На этот раз соперником сборной Латвии станет команда Финляндии, которая является действующим чемпионом мира. Матч пройдёт в "Арене Рига" и начнётся в 20:15.
Напомним, сборная Латвии начала турнир с сенсационной победы над Канадой (2:0), затем в серии буллитов уступила Казахстану (2:3), в третьем матче обыграла Италию (3:0), в четвёртом уступила США (2:4) и наконец в пятом в серии буллитов проиграла Норвегии (3:4).
Сборная Финляндии начала турнир с победы над США (2:1), затем в серии буллитов проиграла Казахстану (1:2), а после этого одержала три победы подряд - над Норвегией (5:2), Италией (3:0) и Германией (2:1).
Лидером Финляндии по количеству заброшенных шайб на турнире является 19-летний Антон Лунделль, на счету которого три точных броска. По два гола на турнире забили латвийские игроки Ренарс Крастенбергс, Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.
Латвия и Финляндия 8 раз встречались на чемпионатах мира и лишь однажды (2014 год) нашей команде удалось одержать победу (3:2).
Поражение сборной Латвии в предыдущем матче против Норвегии заметно усложнило подопечным Боба Хартли задачу выйти в 1/4 финала. Теперь латвийским хоккеистам необходимо брать очки в сегодняшней игре против Финляндии, а также в заключительном матче на групповом этапе против Германии.
Расписание десятого игрового дня ЧМ-2021:
Следить за поединком можно будет в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.