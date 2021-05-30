Латвия сыграет против действующего чемпиона мира Финляндии

На этот раз соперником сборной Латвии станет команда Финляндии, которая является действующим чемпионом мира. Матч пройдёт в "Арене Рига" и начнётся в 20:15.

Напомним, сборная Латвии начала турнир с сенсационной победы над Канадой (2:0), затем в серии буллитов уступила Казахстану (2:3), в третьем матче обыграла Италию (3:0), в четвёртом уступила США (2:4) и наконец в пятом в серии буллитов проиграла Норвегии (3:4).

Сборная Финляндии начала турнир с победы над США (2:1), затем в серии буллитов проиграла Казахстану (1:2), а после этого одержала три победы подряд - над Норвегией (5:2), Италией (3:0) и Германией (2:1).

Лидером Финляндии по количеству заброшенных шайб на турнире является 19-летний Антон Лунделль, на счету которого три точных броска. По два гола на турнире забили латвийские игроки Ренарс Крастенбергс, Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.

Латвия и Финляндия 8 раз встречались на чемпионатах мира и лишь однажды (2014 год) нашей команде удалось одержать победу (3:2).

Поражение сборной Латвии в предыдущем матче против Норвегии заметно усложнило подопечным Боба Хартли задачу выйти в 1/4 финала. Теперь латвийским хоккеистам необходимо брать очки в сегодняшней игре против Финляндии, а также в заключительном матче на групповом этапе против Германии.

Расписание десятого игрового дня ЧМ-2021:

30 мая, 16:15, Беларусь - Швейцария

30 мая, 16:15, Италия - Канада

30 мая, 20:15, Швеция - Словакия

30 мая, 20:15, Латвия - Финляндия