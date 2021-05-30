Фото ⟩ Люди по всей Европе приняли участие в пикетах солидарности с Беларусью

Уже сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановкая организовала в субботу, 29 мая, международную кампанию солидарности, чтобы поддержать народ Беларуси.

Несколько сотен человек, в том числе несколько депутатов, приняли участие в субботнем пикете в Вильнюсе.

"Я верю, что перемены наступят очень скоро, будут новые выборы, потому что другого пути нет", - обращаясь к демонстрантам в Вильнюсе, сказала Тихановская.

В Варшаве тоже собралась большая толпа, к которой обратилась мать задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

23 мая белорусские власти вынудили самолет Ryanair изменить курс и приземлиться в Минске, чтобы задержать Протасевича. Была задержана и его подруга Софья Сапега.

Галерея: Пикеты солидарности с Беларусью

"Я призываю все страны ЕС и США помочь нам освободить Романа и Софью, а также всех других заключенных", - заявила мать Протасевича Наталья на пикете в Варшаве.

"Мы хотим жить в свободной стране, в стране, где каждый имеет право выражать свое мнение", - добавил отец Протасевича Дмитрий.

Аналогичные пикеты солидарности с Беларусью прошли в субботу в Берлине, а небольшие пикеты прошли в десятках других стран, включая Украину, Ирландию и Нидерланды.

В субботу, 29 мая, прошел ровно год, как был арестован популярный блогер Тихановский и лишен права участвовать в выборах, на которых его супруга решила опередить авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.

После президентских выборов 9 августа, на которых Лукашенко снова победил, Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей были возмущены фальсификацией результатов.

Протесты были жестоко подавлены властями и к зиме постепенно утихли. Много протестующих погибли, несколько сотен протестующих были приговорены к суровым тюремным срокам.