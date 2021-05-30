Фото ⟩ Люди по всей Европе приняли участие в пикетах солидарности с Беларусью
Сотни людей в Польше, Литве и других странах Европы, а также в США и Австралии приняли участие в пикетах солидарности с Беларусью в субботу, 29 мая, сообщает BBC.
Сотни людей в Польше, Литве и других странах Европы, а также в США и Австралии приняли участие в пикетах солидарности с Беларусью в субботу, 29 мая, сообщает BBC.
Уже сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановкая организовала в субботу, 29 мая, международную кампанию солидарности, чтобы поддержать народ Беларуси.
Несколько сотен человек, в том числе несколько депутатов, приняли участие в субботнем пикете в Вильнюсе.
В Варшаве тоже собралась большая толпа, к которой обратилась мать задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
23 мая белорусские власти вынудили самолет Ryanair изменить курс и приземлиться в Минске, чтобы задержать Протасевича. Была задержана и его подруга Софья Сапега.
Галерея: Пикеты солидарности с Беларусью
"Я призываю все страны ЕС и США помочь нам освободить Романа и Софью, а также всех других заключенных", - заявила мать Протасевича Наталья на пикете в Варшаве.
Аналогичные пикеты солидарности с Беларусью прошли в субботу в Берлине, а небольшие пикеты прошли в десятках других стран, включая Украину, Ирландию и Нидерланды.
В субботу, 29 мая, прошел ровно год, как был арестован популярный блогер Тихановский и лишен права участвовать в выборах, на которых его супруга решила опередить авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.
После президентских выборов 9 августа, на которых Лукашенко снова победил, Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей были возмущены фальсификацией результатов.
Протесты были жестоко подавлены властями и к зиме постепенно утихли. Много протестующих погибли, несколько сотен протестующих были приговорены к суровым тюремным срокам.
Власти также расправились с независимыми СМИ, и десятки журналистов уже были приговорены к тюремному заключению за то, что они освещали протесты.