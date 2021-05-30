Вс, 30.05.2021
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

В субботу от Covid-19 привиты 6466 человек

Пункт вакцинации в Талси ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 29 мая, от Covid-19 в Латвии привиты 6466 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Первую дозу вакцины получили 3237 человек, вторую - 3229. NVD отмечает, что эти данные еще могут измениться по мере ввода информации о привитых в систему электронного здравоохранения.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 486 548 жителей Латвии, в том числе 235 439 уже завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 25,8% и 12,5% населения страны.

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