В субботу от Covid-19 привиты 6466 человек

Первую дозу вакцины получили 3237 человек, вторую - 3229. NVD отмечает, что эти данные еще могут измениться по мере ввода информации о привитых в систему электронного здравоохранения.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 486 548 жителей Латвии, в том числе 235 439 уже завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 25,8% и 12,5% населения страны.