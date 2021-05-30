Вс, 30.05.2021
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Covid-19: в Литве 285 новых случаев, в Эстонии - 62

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 285 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались десять человек. В Эстонии 62 новых случая.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 307,8 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 2,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 199 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 4257 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8588 человек

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3206 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 62 теста (1,9%), скончался один пациент с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 183 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,1%.

В больницах Эстонии находятся 120 пациентов с коронавирусом.

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