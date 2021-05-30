Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021

Беларусь - Швейцария

Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение от Швейцарии и лишилась шансов на выход в 1/4 финала. Матч проходил в Олимпийском спортивном центре и завершился со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

Голами в составе сборной Швейцарии отметились Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофман, Фабрис Херцог и Йоэль Вермин, который оформил дубль.

В данный момент сборная Беларуси занимает последнее место в группе "А", имея в своём активе 4 очка. Швейцария с 12 очками занимает третью строчку. В заключительном туре Беларусь сыграет с командой Олимпийского комитета России, а Швейцария - с Великобританией.

Италия - Канада

В параллельном матче Канада разгромила сборную Италии. Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0). В составе канадцев шайбы на свой счёт записали Коул Перфетти, Трой Стечер, Адам Хенрик, Макс Комтуа, Брэндон Пирри и Эндрю Манджапане, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе сборной Италии забросил Анджело Мичели.

Благодаря этой победе Канада поднялась на четвёртое место (9 очков), а Италия по-прежнему остаётся единственной сборной на турнире, в активе которой нет ни одного набранного очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а Италия - с США.

В завершении дня сборная Швеции в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Словакии, а Латвия в "Арене Рига" померится силами с Финляндией. Оба матча начнутся в 20:15.