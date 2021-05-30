Видео ⟩ В Эстонии полная подростков машина пыталась уйти от полиции. Погоня закончилась столкновением

Вчера в 19 часов полицейский патруль получил сообщение о том, что автомобиль Mitsubishi Colt с группой несовершеннолетних движется в сторону Кохтла-Ярве. Примерно через десять минут патруль подъехал к машине, но ее водитель проигнорировал сигнал остановки и продолжил движение в сторону села Пеэри со скоростью до 130 км/ч, местами маневрируя со скоростью около 100 км/ч. Полиция рассматривала вариант принудительной остановки, но отказалась от него из соображений безопасности. Водитель Mitsubishi продолжил движение и дважды столкнулся с патрульной машиной.

После второго столкновения автомобиль Mitsubishi переехал через бордюр и врезался в зеленую зону. Далее водитель попытался скрыться от полиции на ногах, но был задержан.

"За рулем находился 23-летний мужчина, ранее знакомый полиции. Мужчина был трезв, но не имел права управлять автомобилем. Кроме того, в машине находились четверо несовершеннолетних: двое 16-летних молодых людей и девушки 15 и 17 лет", - сказал оперативный работник Идаской префектуры Андреас Клиймант.

Из молодых людей трое были трезвыми, а один употреблял алкоголь. Несовершеннолетних передали родителям, на нетрезвого подростка составили протокол.

Прибывшая на место скорая помощь осмотрела молодых людей, никто из них не пострадал. Поверждения получили Mitsubishi и патрульная машина Škoda.

"К сожалению, время от времени мы все еще видим, как люди пытаются скрыться от полиции. Однако они не понимают, что это решение ухудшит ситуацию, а управление автомобилем неопытным водителем на высоких скоростях приводит к опасным ситуациям, которые могут закончиться печально для него самого, других людей в автомобиле, прохожих или полицейских", - сказал Клиймант.

"На этот раз все прошло хорошо, никто не пострадал, но нельзя рассчитывать на удачу, когда на карту поставлены жизни. Во-первых, водитель без права управления автомобилем вообще не должен садиться за руль, а если по какой-то причине он это делает, он должен еще раз спросить себя, готов ли он отвечать за трагические последствия. Опыт полиции показывает, что таких водителей всегда ловят, и за это следует привлекать к ответственности в установленном законом порядке, что оставляет для молодого человека след на всю жизнь", - добавил Клиймант.