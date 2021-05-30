Сборная Латвии с минимальным счётом проиграла Финляндии

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой финской сборной со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В первом периоде было много работы у голкипера латвийской сборной Яниса Калниньша, для которого поединок против Финляндии стал дебютным на чемпионате мира в Риге. Финны открыли счёт уже на 4-й минуте благодаря колену Саку Маяналанена. Арбитру пришлось посмотреть видеоповтор на предмет нарушения правил, но в итоге гол был засчитан.

В целом первые 20 минут прошли при преимуществе финской сборной, поэтому довольно нелогичным выглядел гол Мартиньша Дзиеркалса, который сравнял счёт на табло. Стоит отметить, что и сам гол получился довольно курьёзным - нападающий нанёс бросок в сторону ворот и наверняка не рассчитывал на гол, но финский вратарь не видел момент броска из-за игроков столпившихся перед ним.

Во втором игровом отрезке латвийские хоккеисты выглядели гораздо интереснее и на протяжении 20 минут создавали опасные моменты. Особенно активными были Дзиеркалс, Родриго Аболс и Микс Индрашис. Тем не менее, подопечных Боба Хартли подводила реализация, в отличие от соперника, который свой шанс использовал - за 4 минуты до перерыва Вилле Покка нанёс бросок от синей линии, а Ииро Пакаринен у ворот подставил клюшку и изменил траекторию - 1:2.

В заключительном игровом отрезке не было слишком много опасных моментов, но зато телезрители стали свидетелями одной из самых красивых шайб турнира - на 54-й минуте Лаурис Дарзиньш делал передачу в сторону ворот, а Дзиеркалс подставил клюшку и шайба через плечо Хярри Сятери залетела в ворота. Невероятный гол, который обязательно нужно пересмотреть!

В оставшееся время командам так и не удалось выявить победителя, поэтому настало время овертайма, по ходу которого команды обменялись опасными атаками, но финальное слово всё-таки осталось за финнами - за 4 секунды до сирены 19-летний Антон Лунделль принёс победу своей команде.

Таким образом, Латвия сравнялась по очкам со сборной Канады (9) и занимает пятое место в группе "B". Теперь всё решится в последнем матче против команды Германии, который состоится 1 июня. Кстати, на матче смогут присутствовать болельщики.

Сборная Финляндии, набрав 15 очков в шести встречах обеспечила себе участие в плей-офф. Кроме того, команда США, имеющая в своём активе 12 очков, также обеспечила себе путёвку в 1/4 финала, став недосягаемой для Канады и Латвии.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Швеции нанесла поражение Словакии со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Голами в составе шведской сборной отметились Маркус Сёренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундестрём. Словаки ответили единственной шайбой в исполнении Петера Цегларика.

Благодаря этой победе Швеция поднялась на четвёртое место группы "А". В заключительном туре Швеция сыграет с Россией, а Словакия - с Чехией.

Расписание одинадцатого игрового дня ЧМ-2021:

31 мая, 16:15, Чехия - Дания

31 мая, 16:15, США - Германия

31 мая, 20:15, ОКР - Швеция

31 мая, 20:15, Норвегия - Казахстан