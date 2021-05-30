Главное за 30 мая ⟩ Латвия против Финляндии, Путин с Лукашенко на "Титанике" и тайная свадьба Бориса Джонсона
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Следите за ЧМ-2021 вместе с нами! Латвия - Финляндия. Сборная Латвии проводит свой шестой матч на чемпионате мира по хоккею. Наш сегодняшний соперник - Финляндия, которая является действующим чемпионом мира. Следите за ходом матча вместе с нами в текстовой онлайн-трансляции. Будет жарко!
Российский миллиардер и нечестно полученное гражданство Латвии? Взятки нет, подозрения - есть. В конце прошлого года KNAB прекратило уголовное производство по делу о том, была ли дана взятка главе Управления по делам гражданства и миграции за предоставление латвийского гражданства российскому миллиардеру Петру Авену. Однако вскрылись, не все так просто.
История молодой жительницы Эстонии: как из работницы магазина обманом сделали проститутку. "Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной и что мы будем жить вместе и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним", - всхлипывает в полиции 24-летняя девушка, рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку.
"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит". Кого российские президенты освобождали из белорусских тюрем. Путин и Лукашенко встретились в Сочи, где, среди прочего, обсудили и судьбу заключенной в белорусском СИЗО КГБ Софьи Сапеги. Вспоминаем, как российские президенты вели с Лукашенко переговоры об освобождении из тюрем Беларуси российских граждан: журналиста, бизнесмена и 32 бойцов ЧВК Вагнера.
Фото 〉 Морская прогулка, обед на яхте и мемы о "Титанике" в Сети: как прошли переговоры Лукашенко и Путина. Стало известно, как прошли двухдневные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Они обсудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске и ограничения для белорусской авиакомпании Belavia, выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги. Также были опубликованы фото со встречи политиков, которые мигом превратились в мемы.
Коронавирус:
За сутки выявлено 180 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 270. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая). Cообщений о случаях смерти нет, доля положительных результатов составила 4,1%.. В больницах находятся 460 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 098 человек, скончались 2370 больных Covid-19.
Данные: очная учеба ведет к увеличению заболеваемости во всем регионе. Ухудшение успеваемости детей и психоэмоциональные проблемы из-за эпидемии коронавируса доказывают, что очная учеба в сентябре крайне необходима. Однако эксперимент с открытием школ в так называемых безопасных районах этой весной показывает, что это тоже риск, который необходимо учитывать и снижать.
Таллиннская скорая помощь ищет новых работников: только вакцинированных. Отказавшиеся от прививки готовы к суду. Таллиннская скорая помощь ищет 20-25 новых работников, которые уже прошли вакцинацию. С нынешними работниками, кто еще не вакцинирован и которым нужно время, чтобы подумать или те, кто принципиально против вакцины, встретятся 1 июня.
Почитать, чтобы отвлечься:
"Очевидно стало всем, что дед приду...": белорусская оперная певица спела о последних событиях в стране. Певица Маргарита Левчук опубликовала на платформе YouTube сатирическую песню о последних событиях в стране. Помимо прочего, в ней слышны строчки "Наклонить нас хотят с заграницы", "ХАМАС и Каддафи померкли перед нашим колхозным царем" и "Отдавай любимую, дед, и пока".
LTV комментирует выступление Саманты Тины на "Евровидении", а также дальнейшее участие Латвии в конкурсе. 22 мая в Роттердаме завершился 65-й международный музыкальный конкурс "Евровидение". К сожалению, представительница Латвии Саманта Тина не вышла в финал с песней The Moon is Rising. Напомним, это четвертый год подряд, когда Латвия не преодолевает полуфинальный барьер.
Звездные страсти 〉 Настя Ивлеева сняла квартиру и съехала от мужа, а Мирослава Карпович на капельницах. СМИ продолжают писать о том, что брак телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея трещит по швам. Еще в апреле появились первые слухи о том, что у пары имеются проблемы - Настя все чаще появлялась на публике без супруга, а позже поклонники заметили, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо.
Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Местные СМИ писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных. Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. 24 мая они разослали свадебные приглашения родным. Тогда говорилось, что дата свадьбы назначена на 30 июля 2021 года.
55 млн долларов за год: как обворожительная Наоми Осака стала одной из самых богатых спортсменок мира? Японская теннисистка Наоми Осака установила новый рекорд, заработав за 12 месяцев больше, чем Серена Уильямс, Новак Джокович или Рафаэль Надаль. Год назад издание Forbes выяснило, что теннисистка заработала за 12 месяцев рекордные для женского спорта 37 млн долларов. Спустя сезон спортсменка побила этот рекорд, заработав 55,2 млн долларов за год.