Главное за 30 мая ⟩ Латвия против Финляндии, Путин с Лукашенко на "Титанике" и тайная свадьба Бориса Джонсона

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Следите за ЧМ-2021 вместе с нами! Латвия - Финляндия. Сборная Латвии проводит свой шестой матч на чемпионате мира по хоккею. Наш сегодняшний соперник - Финляндия, которая является действующим чемпионом мира. Следите за ходом матча вместе с нами в текстовой онлайн-трансляции. Будет жарко!

Российский миллиардер и нечестно полученное гражданство Латвии? Взятки нет, подозрения - есть. В конце прошлого года KNAB прекратило уголовное производство по делу о том, была ли дана взятка главе Управления по делам гражданства и миграции за предоставление латвийского гражданства российскому миллиардеру Петру Авену. Однако вскрылись, не все так просто.

История молодой жительницы Эстонии: как из работницы магазина обманом сделали проститутку. "Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной и что мы будем жить вместе и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним", - всхлипывает в полиции 24-летняя девушка, рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку.

"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит". Кого российские президенты освобождали из белорусских тюрем. Путин и Лукашенко встретились в Сочи, где, среди прочего, обсудили и судьбу заключенной в белорусском СИЗО КГБ Софьи Сапеги. Вспоминаем, как российские президенты вели с Лукашенко переговоры об освобождении из тюрем Беларуси российских граждан: журналиста, бизнесмена и 32 бойцов ЧВК Вагнера.

Фото 〉 Морская прогулка, обед на яхте и мемы о "Титанике" в Сети: как прошли переговоры Лукашенко и Путина. Стало известно, как прошли двухдневные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Они обсудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске и ограничения для белорусской авиакомпании Belavia, выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги. Также были опубликованы фото со встречи политиков, которые мигом превратились в мемы.

Коронавирус:

За сутки выявлено 180 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель упал ниже 270. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая). Cообщений о случаях смерти нет, доля положительных результатов составила 4,1%.. В больницах находятся 460 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 098 человек, скончались 2370 больных Covid-19.

Данные: очная учеба ведет к увеличению заболеваемости во всем регионе. Ухудшение успеваемости детей и психоэмоциональные проблемы из-за эпидемии коронавируса доказывают, что очная учеба в сентябре крайне необходима. Однако эксперимент с открытием школ в так называемых безопасных районах этой весной показывает, что это тоже риск, который необходимо учитывать и снижать.