Пн, 31.05.2021
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Фото, видео ⟩ "Надоело, сегодня всех постреляю": в России бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим

Фото с места событий. ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Житель Екатеринбурга вечером в воскресенье, 30 мая, открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Позже он был задержан бойцами СОБР. Правоохранители проникли в квартиру злоумышленника и обезоружили его. Во время штурма были использованы светошумовые гранаты. Преступник оказал вооруженное сопротивление.

Стрельбу мужчина вел из охотничьего карабина, он - бывший полицейский (по данным Telegram-канала Baza, его зовут Сергей Боков) и был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы были ранены два человека - несовершеннолетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии - она получила ранение в живот.

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По данным 66.RU, перед стрельбой злоумышленник пытался взять в заложники одного из прохожих, но тому позднее удалось сбежать из его квартиры. Также стрелок отправлял сообщения своим знакомым с текстом

"надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю",

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сообщил E1.RU со ссылкой на свой источник.

"Интерфакс" также со ссылкой на источник передает, что задержанный - ветеран вооруженных конфликтов и на фоне стресса длительное время злоупотреблял алкоголем. После увольнения из правоохранительных органов у того многократно случались "приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты", заявил собеседник издания.

Фото с места событий ФОТО: Dina Veretelnikova/Dina Veretelnikova/TASS

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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