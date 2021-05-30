Фото, видео ⟩ "Надоело, сегодня всех постреляю": в России бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим

Позже он был задержан бойцами СОБР. Правоохранители проникли в квартиру злоумышленника и обезоружили его. Во время штурма были использованы светошумовые гранаты. Преступник оказал вооруженное сопротивление.

Стрельбу мужчина вел из охотничьего карабина, он - бывший полицейский (по данным Telegram-канала Baza, его зовут Сергей Боков) и был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы были ранены два человека - несовершеннолетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии - она получила ранение в живот.

По данным 66.RU, перед стрельбой злоумышленник пытался взять в заложники одного из прохожих, но тому позднее удалось сбежать из его квартиры. Также стрелок отправлял сообщения своим знакомым с текстом

"надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю",

сообщил E1.RU со ссылкой на свой источник.

В социальных сетях опубликовано жуткое видео стрельбы в Екатеринбурге. По данным https://t.co/L9bWfY4jfZ, огонь по людям и машинам открыл бывший полицейский. Без пострадавших не обошлось. Девочке попали в живот, а росгвардейцу - в ногу: https://t.co/qXpulZ0h4p pic.twitter.com/9W6V2wdF9q — Пятый канал Новости (@5tv) May 30, 2021

"Интерфакс" также со ссылкой на источник передает, что задержанный - ветеран вооруженных конфликтов и на фоне стресса длительное время злоупотреблял алкоголем. После увольнения из правоохранительных органов у того многократно случались "приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты", заявил собеседник издания.

Фото с места событий ФОТО: Dina Veretelnikova/Dina Veretelnikova/TASS