Фото ⟩ Алена Водонаева в сирени, Саша Бортич в Африке, а Интарс Бусулис с Еленой Ваенгой
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Алена Водонаева в сирени.
Маша Миногарова на интервью у Ирины Шихман. А вы смотрели?
Евгений Чичваркин прилег в библиотеке.
Ксения Собчак провела выходной с сыном в планетарии.
Татьяна Брухунова ходила в театр.
Саша Бортич путешествует по Африке.
Элегантная Лена Темникова.
Будни Александра Гудкова и Катерины Варнавы.
Летняя Катерина Шпица.
Ольга Орлова загорает на солнышке.
Андрей Мерзликин с дочуркой.
Юлия Савичева отправилась в Ялту.
Загадочная Ирина Горбачева.
Олег Газманов и его собака.
Глюкоза отмечает день рождения своей собаки Налы.
Татьяна Мингалимова в танце.
Небольшая зарисовка от Агаты Муцениеце, Кати Варнавы и Иды Галич.
Анфиса Чехова побывала на концерте.
Maruv дала жаркое шоу.
У Кристины Асмус хорошее чувство юмора. Смотрите фото!
А Яна Кошкина не похудела?
Интарс Бусулис встретился с Еленой Ваенгой в Санкт-Петербурге.
Соня Таюрская и Илья Прусикин встречались с эстонским рэпером Томми Кэшем.
Сексапильная Ольга Серябкина.
Светлана Лобода готова к шоу.
Анне Седоковой идет розовый?
Дима Билан сидел на подоконнике.
Рената Литвинова вся в делах.