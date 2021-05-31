Пн, 31.05.2021
Надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим
Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим

Фото ⟩ Алена Водонаева в сирени, Саша Бортич в Африке, а Интарс Бусулис с Еленой Ваенгой

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

Алена Водонаева в сирени.

Маша Миногарова на интервью у Ирины Шихман. А вы смотрели?

Евгений Чичваркин прилег в библиотеке.

Ксения Собчак провела выходной с сыном в планетарии.

Татьяна Брухунова ходила в театр.

Саша Бортич путешествует по Африке.

Элегантная Лена Темникова.

Будни Александра Гудкова и Катерины Варнавы.

Летняя Катерина Шпица.

Ольга Орлова загорает на солнышке.

Андрей Мерзликин с дочуркой.

Юлия Савичева отправилась в Ялту.

Загадочная Ирина Горбачева.

Олег Газманов и его собака.

Глюкоза отмечает день рождения своей собаки Налы.

Татьяна Мингалимова в танце.

Небольшая зарисовка от Агаты Муцениеце, Кати Варнавы и Иды Галич.

Анфиса Чехова побывала на концерте.

Maruv дала жаркое шоу.

У Кристины Асмус хорошее чувство юмора. Смотрите фото!

А Яна Кошкина не похудела?

Интарс Бусулис встретился с Еленой Ваенгой в Санкт-Петербурге.

Соня Таюрская и Илья Прусикин встречались с эстонским рэпером Томми Кэшем.

Сексапильная Ольга Серябкина.

Светлана Лобода готова к шоу.

Анне Седоковой идет розовый?

Дима Билан сидел на подоконнике.

Рената Литвинова вся в делах.

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