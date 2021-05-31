Пн, 31.05.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 мая по 6 июня

"Чарующая новая неделя готова распахнуть нам свои объятия", - написала в своем Instagram-аккаунте известный российский астролог Василиса Володина и перечислила "основные действующие лица" грядущих семи дней на стыке мая и июня.

Итак, основные действующие лица недели:

  • Оппозиция Марса к Плутону - все вокруг дерутся, а вы держитесь! Предпринимать бешеные усилия почти бессмысленно в любой сфере. Не упирайтесь, мягко обойдите.
  • Меркурий стал ретроградным. Со всеми вытекающими.
  • Трин Солнца к Сатурну - наше спасение. Выдержка, здравый смысл, основательность и умение держать себя в руках помогут обуздывать два первых пункта из этого списка.
  • Венера входит в Рак и делает трин к Юпитеру - за счет этого тема любви и отношений становится более гармоничной. Пытаемся наслаждаться, если есть с кем. Если не с кем - ищем.

Эта неделя очень важна, поскольку на ней осуществится переход от весны к лету, отмечают эксперты dailyhoro.ru, которые на основе прогноза Василисы Володиной дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

В первые два-три дня этой недели Овнам стоит опасаться контактов с негативными людьми, потому что многие недоброжелатели будут полны ненависти, которая легко может трансформироваться в нечто более опасное. Финансовая жизнь Овнов может круто измениться. Чтобы это произошло в лучшую сторону, им стоит повременить с крупными покупками. В любви одиноким представителям знака стоит быть чуть менее активными. Излишки инициативности могут отпугнуть понравившегося человека.

Телец

У Тельцов начинается благоприятный период для любовных приключений. Им нужно сделать все возможное, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола. Например, можно обновить гардероб или сделать новую прическу. Особый шарм придаст Тельцам доброта, отзывчивость. Все это будет полезным и во время деловых переговоров, собеседований. Особое внимание нужно уделить самокритике. Пришло время разобрать свои жизненные ошибки, не перекладывая вину на других.

Близнецы

Начать лето Близнецам стоит с избавления от жалоб, ведь они настраивают на негатив. Со 2 июня бороться с отрицательными мыслями и эмоциями станет гораздо проще из-за перехода Венеры в знак Рака. Также данный переход будет полезен для поиска второй половинки и установления спокойствия в уже состоявшихся отношениях.

Выходные лучше посвятить близким, родителям и друзьям. Очень полезно будет собрать всех у себя дома и весело провести время.

Это поможет Близнецам стать более позитивными и вернуть уверенность в себе.

Рак

Из-за прошедшего затмения Луны в жизни многих Раков могла наступить черная полоса. Ретро-Меркурий усугубил положение, но на этой неделе Венера все исправит. Главное сейчас - верить в то, что все проблемы эфемерны и легко преодолимы. В таком расположении духа даже самые большие неурядицы решатся очень быстро. Раки могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но не стоит влезать в чужие дела. Лучше сфокусироваться на себе, своей семье и личных проблемах. Не нужно распылять энергию попусту.

Лев

Львам начать летний период лучше с уборки, чтобы преобразить энергетику дома и, как следствие, настроиться на оптимистичную волну самим. Сделать уборку можно в понедельник или во вторник, но не позднее, иначе положительный эффект будет уже не таким заметным.

Можно совершать покупки, но лучше не сорить деньгами. Львам потребуется толика осторожности. Что касается любви, то тут представителям данного знака будет везти чуть больше, чем в делах. Вполне возможно, что удастся быстро разрешить самые острые конфликты со второй половинкой.

Дева

У Дев из-за ретро-Меркурия могли начаться финансовые неурядицы и творческий кризис. Не стоит усугублять положение.

В любовной сфере Девам будет везти, но лучше не посвящать ей слишком много времени, дабы не отвлекаться от важных дел и забот.

Некоторое внимание стоит уделить здоровью и избавлению от вредных привычек. Звезды и планеты помогут отказаться от того, что делает Дев слабее. Самое главное сейчас - не упускать деталей и быть внимательными к мелочам.

Весы

Весам не стоит корить себя за ошибки, которые они допустят на этой неделе. Также не надо переживать из-за неприятных событий в жизни. Все это поможет лучше понять себя и стать мудрее. Это идеальное время для самоанализа, духовных практик, общения с людьми. В любви и в делах Весам стоит принять за основу стратегию "семь раз отмерь, один раз отрежь". Если хочется быть успешнее, придется тщательнее планировать дела и меньше рисковать.

Скорпион

На этой неделе многим из нас, и в особенности Скорпионам, стоит научиться управлять своими эмоциями. Любое неверно брошенное слово или взгляд могут стать причиной появления обид у друзей и близких. Не нужно резко реагировать на критику и замечания. С 31 мая по 6 июня один в поле не воин. Спасательным кругом в трудных ситуациях для Скорпионов станут советы окружающих людей. В их словах может содержаться немалая доля истины, так что лучше не обходить стороной рекомендации тех, кому Скорпионы доверяют и кого любят.

Стрелец

У Стрельцов начинается идеальное время для обучения, получения новых знаний. Пора изменить свое отношение к миру, к себе, к людям. В начале июня нужно задуматься о будущем. Можно заняться долгосрочным планированием.

Главное сейчас - не провоцировать скандалы и ссоры. С окружающими нужно пребывать в полной гармонии.

Даже к заносчивым людям стоит относиться с пониманием и не сыпать упреками. Это лучшая стратегия на начало лета.

Козерог

В жизни Козерогов ожидается масса непредсказуемых событий. Нужно помнить, что первое впечатление о человеке будет самым правильным. При встрече с кем-то новым Козерогам стоит полагаться на интуицию. Звезды в значительной степени усилят их шестое чувство, что даст преимущество в делах и в любви. Также эти люди станут более выносливыми физически.

Водолей

Водолеям стоит действовать мудрее. На этой неделе это может оказаться крайне полезным в процессе принятия сложных решений. В финансовой сфере астролог рекомендует проявлять больше осторожности. Пока не стоит тратить много денег, заключать важные сделки, не посоветовавшись с коллегами или партнерами.

Также не желательно менять общие жизненные приоритеты. Звезды хотят, чтобы Водолеи следовали ранее принятым планам.

Любые риски сведут удачу к нулю.

Рыбы

Финансовая сфера для Рыб выйдет на первый план. Именно в этом направлении звезды и планеты будут наиболее полезными. Их энергетика поможет Рыбам избавиться от ненужных барьеров в сознании. Ночные светила благоволят странникам, так что Рыбам можно смело отправляться в путешествия, командировки, проводить много времени за рулем. Не исключено, что в пути они смогут повстречать вторую половинку или завести полезные бизнес-знакомства. Еще энергетика недели прекрасно подходит для преображения жилища.

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