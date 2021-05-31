Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 мая по 6 июня

Можно совершать покупки, но лучше не сорить деньгами. Львам потребуется толика осторожности. Что касается любви, то тут представителям данного знака будет везти чуть больше, чем в делах. Вполне возможно, что удастся быстро разрешить самые острые конфликты со второй половинкой.

Дева

У Дев из-за ретро-Меркурия могли начаться финансовые неурядицы и творческий кризис. Не стоит усугублять положение.

В любовной сфере Девам будет везти, но лучше не посвящать ей слишком много времени, дабы не отвлекаться от важных дел и забот.

Некоторое внимание стоит уделить здоровью и избавлению от вредных привычек. Звезды и планеты помогут отказаться от того, что делает Дев слабее. Самое главное сейчас - не упускать деталей и быть внимательными к мелочам.

Весы

Весам не стоит корить себя за ошибки, которые они допустят на этой неделе. Также не надо переживать из-за неприятных событий в жизни. Все это поможет лучше понять себя и стать мудрее. Это идеальное время для самоанализа, духовных практик, общения с людьми. В любви и в делах Весам стоит принять за основу стратегию "семь раз отмерь, один раз отрежь". Если хочется быть успешнее, придется тщательнее планировать дела и меньше рисковать.

Скорпион

На этой неделе многим из нас, и в особенности Скорпионам, стоит научиться управлять своими эмоциями. Любое неверно брошенное слово или взгляд могут стать причиной появления обид у друзей и близких. Не нужно резко реагировать на критику и замечания. С 31 мая по 6 июня один в поле не воин. Спасательным кругом в трудных ситуациях для Скорпионов станут советы окружающих людей. В их словах может содержаться немалая доля истины, так что лучше не обходить стороной рекомендации тех, кому Скорпионы доверяют и кого любят.

Стрелец

У Стрельцов начинается идеальное время для обучения, получения новых знаний. Пора изменить свое отношение к миру, к себе, к людям. В начале июня нужно задуматься о будущем. Можно заняться долгосрочным планированием.

Главное сейчас - не провоцировать скандалы и ссоры. С окружающими нужно пребывать в полной гармонии.

Даже к заносчивым людям стоит относиться с пониманием и не сыпать упреками. Это лучшая стратегия на начало лета.

Козерог

В жизни Козерогов ожидается масса непредсказуемых событий. Нужно помнить, что первое впечатление о человеке будет самым правильным. При встрече с кем-то новым Козерогам стоит полагаться на интуицию. Звезды в значительной степени усилят их шестое чувство, что даст преимущество в делах и в любви. Также эти люди станут более выносливыми физически.

Водолей

Водолеям стоит действовать мудрее. На этой неделе это может оказаться крайне полезным в процессе принятия сложных решений. В финансовой сфере астролог рекомендует проявлять больше осторожности. Пока не стоит тратить много денег, заключать важные сделки, не посоветовавшись с коллегами или партнерами.

Также не желательно менять общие жизненные приоритеты. Звезды хотят, чтобы Водолеи следовали ранее принятым планам.

Любые риски сведут удачу к нулю.

Рыбы