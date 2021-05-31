Сегодня в Латвию будет доставлено 117 000 вакцин Pfizer/BioNTech

Латвия уже получила 430 365 доз вакцины Pfizer/BioNTech. В июне запланированы еще четыре поставки этой вакцины - в целом 463 320 доз. До конца месяца в общей сложности будет получено 893 685 доз этой вакцины.

Также сегодня планируется получить 56 400 доз вакцины AstraZeneca. Как ранее сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, это полностью покроет необходимый объем вторых доз этой вакцины.

До сих пор Латвия получила 230 400 доз вакцины AstraZeneca. Данных о дальнейших поставках этой вакцины в настоящее время нет.