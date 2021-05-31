Пн, 31.05.2021
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В Барнауле детей выбросило с батута на трамвайные рельсы. Они получили тяжелые травмы

Российская скорая помощь. ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

В Барнауле две девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии после того, как около одного из торговых центров опрокинулся надувной батут - их выкинуло с него на трамвайные рельсы.

Как пишет "Медуза", вероятно, у батута оторвались крепления. По словам очевидцев, батут начал резко подниматься в воздух и выбросил находившихся на нем детей через забор на рельсы.

По информации ТАСС, батут лопнул, так как не выдержал давления воздуха. В свою очередь в мэрии города рассказали, что виной тому стал сильный порыв ветра.

Пострадали девочки в возрасте трех и четырех лет. Они были госпитализированы с переломами позвоночника и черепа, а также травмами живота и легких.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно доступным данным, владельцем батута является местный индивидуальный предприниматель.

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