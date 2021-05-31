В Барнауле детей выбросило с батута на трамвайные рельсы. Они получили тяжелые травмы

Как пишет "Медуза", вероятно, у батута оторвались крепления. По словам очевидцев, батут начал резко подниматься в воздух и выбросил находившихся на нем детей через забор на рельсы.
По информации ТАСС, батут лопнул, так как не выдержал давления воздуха. В свою очередь в мэрии города рассказали, что виной тому стал сильный порыв ветра.
Пострадали девочки в возрасте трех и четырех лет. Они были госпитализированы с переломами позвоночника и черепа, а также травмами живота и легких.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Согласно доступным данным, владельцем батута является местный индивидуальный предприниматель.