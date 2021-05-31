Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили уже 255 тысяч человек

В целом на прошлой неделе привито 102 725 человек, что примерно на 1% меньше, чем неделей ранее (104 787 человек).
Согласно данным НСЗ, в воскресенье первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1092 человека, вторую - 987, вакциной Johnson & Johnson было привито 730 человек.
К настоящему времени первую дозу вакцины в Латвии получили 472 667 человек, полностью завершил вакцинацию 255 001 человек. В целом по стране использовано 727 668 доз вакцин от Covid-19.
В соответствии с данными Центрального статистического управления, в апреле 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 человек. Таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 25,04% населения, завершили процесс вакцинации 13,51%.