За сутки выявлен 101 новый случай Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 266
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 266 случаев. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая).
За прошедшие сутки сделано 3297 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.
С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 199 человек, скончались 2376 больных Covid-19.