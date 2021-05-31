За сутки выявлен 101 новый случай Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 266

Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 266 случаев. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая).

За прошедшие сутки сделано 3297 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.