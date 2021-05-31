Пн, 31.05.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

За сутки выявлен 101 новый случай Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 266

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 40-49 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 266 случаев. Это самый низкий показатель с 22 ноября прошлого года (262,9 случая).

За прошедшие сутки сделано 3297 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 199 человек, скончались 2376 больных Covid-19.

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