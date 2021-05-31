Пн, 31.05.2021
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Эксперт: снижение заболеваемости Covid-19 обусловлено и сезонностью вируса

Иллюстративное фото ФОТО: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.

Вызывающий Covid-19 вирус носит сезонный характер, и это одна из причин, почему в настоящее время в Латвии наблюдается довольно быстрый спад заболеваемости, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гирт Бригис.

Он подчеркнул, что из-за сезонного характера вируса осенью вновь возможен рост заболеваемости Covid-19, и уже сейчас нужно готовиться к тому, чтобы людям не нужно было возвращаться к обширным ограничениям в повседневной жизни.

Бригис отметил, что единственным выходом из ситуации является вакцинация, и отклик среди латвийцев высок, но со временем желание вакцинироваться может снизиться, поэтому важно, чтобы каждый член общества участвовал в стимулировании этого процесса.

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На вопрос о том, как часто придется делать прививку от Covid-19, ученые пока не могут ответить, хотя ясно, что ревакцинация может потребоваться с учетом того, что появляются новые штаммы коронавируса.

Бригис выразил надежду на то, что кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии в скором времени упадет ниже 200 случаев, однако по-прежнему наблюдается много тяжелых случаев заболевания, особенно среди пожилых людей, что говорит о том, что эта группа недостаточно охвачена вакцинацией.

Оценивая решения правительства о послаблениях для привитых от Covid-19, Бригис согласился, что нет особых оснований ограничивать вакцинированных людей, поэтому логично вводить для них различные послабления. В то же время он подчеркнул, что пандемия не закончилась, а в Латвии сохраняется один из самых высоких уровней заболеваемости в Европе, поэтому совсем отказаться от мер предосторожности государство не может.

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