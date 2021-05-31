Эксперт: снижение заболеваемости Covid-19 обусловлено и сезонностью вируса

Он подчеркнул, что из-за сезонного характера вируса осенью вновь возможен рост заболеваемости Covid-19, и уже сейчас нужно готовиться к тому, чтобы людям не нужно было возвращаться к обширным ограничениям в повседневной жизни.

Бригис отметил, что единственным выходом из ситуации является вакцинация, и отклик среди латвийцев высок, но со временем желание вакцинироваться может снизиться, поэтому важно, чтобы каждый член общества участвовал в стимулировании этого процесса.

На вопрос о том, как часто придется делать прививку от Covid-19, ученые пока не могут ответить, хотя ясно, что ревакцинация может потребоваться с учетом того, что появляются новые штаммы коронавируса.

Бригис выразил надежду на то, что кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии в скором времени упадет ниже 200 случаев, однако по-прежнему наблюдается много тяжелых случаев заболевания, особенно среди пожилых людей, что говорит о том, что эта группа недостаточно охвачена вакцинацией.