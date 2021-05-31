Пн, 31.05.2021
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Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Новая звезда и мем в TikTok ⟩ "Вау! Кто это? Это же Азамат Айталиев!"

На протяжении нескольких месяцев в трендах и рекомендациях TikTok попадаются видео российского блогера и хореографа Азамата Айталиева. Из малоизвестного блогера и хореографа мужчина стал целым мемом! Рассказываем, почему все поют песню с его именем и благодарят его за "счастливое детство". 

Внимание! Видео в статье могут содержать мат!

Кто это? 

@efimem

инста efimserkin ##айталиев

♬ cant believe this bloody blew up - don’t spam <3

Азамат Айталиев - 34-летний блогер и хореограф из Москвы. Известно, что он окончил хореографический факультет МГИКа. Помимо этого, он - генеральный директор "Центра поддержки и развития детского и юношеского творчества "Страна Детства". Весной этого года Азамат внезапно стал очень популярен - все из-за TikTok

Прошлым летом Айталиев зарегистрировался в TikTok и стал выкладывать в своем аккаунте танцы под разную музыку во всевозможных местах. 

@azamataytaliev25

##айталиев ##азамат ##азаматайталиев

♬ оригинальный звук - 💢Айталиев Азамат💢Директор💢

А уже в марте этого года девушка Айталиева привела его в программу "Модный приговор", чтобы Азамат перестал одеваться "слишком вычурно". После выпуска с ним - на танцора обратили еще больше внимания, посвящая ему ролики.

Выпуск "Модного приговора" с Азаматом Айталиевым:

А в конце марта казахстанский битмейкер kbbeatz посвятил Айталиеву танцевальный трек. Теперь эта песня чрезвычайно популярна в TikTok!

@azamataytaliev25

##айталиев ##азамат ##азаматайталиев

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz

Это же Азамат Айталиев!

Фраза из композиции "Вау! Кто же это? Это же Азамат Айталиев!" и сам блогер стали настоящим мемом.

@azamataytaliev25 ♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz

Пользователи TikTok восхищаются позитивом и искренностью хореографа, снимают видео-дуэты и шутки про Азамата под трендовую композицию: танцы Азамата переносят в различные локации и ситуации и все начинает выглядеть абсурдно.

@azamataytaliev25

##айталиев ##азамат ##азаматайталиев

♬ оригинальный звук - 💢Айталиев Азамат💢Директор💢

Помимо этого, Азамата преподносят как мировую звезду и спешат сказать спасибо за счастливое детство [похоже, из-за вышеупомянутой "Страны Детства"].

Одним из "хитов" соцсети стал ролик с объявлением о смерти Азамата. На это сообщение отреагировал сам хореограф:

@azamataytaliev25

##дуэт с @zeitgeist.tt

♬ Но ты ушёл туда, где небеса - Cvetocek7

Многие видео не несут смысловой нагрузки - это танцы и ролики, которые просто нацелены на то, чтобы сбить с толку человека, который не знает имени Азамата. Некоторые пользователи даже записывают "гайды", в которых рассказывают о новом меме [но даже эти видео могут запутать].

@deen0sawr

Отправляй видео друзьям которые так и не шарят❤️ ##азаматайталиев ##айталиев

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@_lobanov

Ответ пользователю @____lacy___ Вау! Кто же это? 🍍🔴🚁🐰😏 @azamataytaliev25

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@utka1232

#рекомендации #легенда #рофл #ozonzondom #прикол #cheetosfundance

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@pravi.ak

гений юмора...

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@lexa_40r

Азамат

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@langfeny

##рек ##fyp 😐

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@alaivine.house

##азаматайталиев ##азамат ##дядя ##абый

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
@ruslan.sereda

##pov Лайфхак Как Я Избежал Наказания😅 @denis_kishkovich ##movie ##serial

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz

Бонус!

Разбор танца Азамата:

@aventador_eboy

Для меня честь учить вас этому легендарному танцу @azamataytaliev25 ##вауктожеэто ##азаматайталиев ##обучалкатанцам ##обучениетанцам ##обучалкапотанцам

♬ Азамат Айталиев (TikTok song) - Kbbeatz
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