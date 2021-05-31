Новая звезда и мем в TikTok ⟩ "Вау! Кто это? Это же Азамат Айталиев!"

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Кто это?

Азамат Айталиев - 34-летний блогер и хореограф из Москвы. Известно, что он окончил хореографический факультет МГИКа. Помимо этого, он - генеральный директор "Центра поддержки и развития детского и юношеского творчества "Страна Детства". Весной этого года Азамат внезапно стал очень популярен - все из-за TikTok!

Прошлым летом Айталиев зарегистрировался в TikTok и стал выкладывать в своем аккаунте танцы под разную музыку во всевозможных местах.

А уже в марте этого года девушка Айталиева привела его в программу "Модный приговор", чтобы Азамат перестал одеваться "слишком вычурно". После выпуска с ним - на танцора обратили еще больше внимания, посвящая ему ролики.

Выпуск "Модного приговора" с Азаматом Айталиевым:

А в конце марта казахстанский битмейкер kbbeatz посвятил Айталиеву танцевальный трек. Теперь эта песня чрезвычайно популярна в TikTok!

Это же Азамат Айталиев!

Фраза из композиции "Вау! Кто же это? Это же Азамат Айталиев!" и сам блогер стали настоящим мемом.

Пользователи TikTok восхищаются позитивом и искренностью хореографа, снимают видео-дуэты и шутки про Азамата под трендовую композицию: танцы Азамата переносят в различные локации и ситуации и все начинает выглядеть абсурдно.

Помимо этого, Азамата преподносят как мировую звезду и спешат сказать спасибо за счастливое детство [похоже, из-за вышеупомянутой "Страны Детства"].

Одним из "хитов" соцсети стал ролик с объявлением о смерти Азамата. На это сообщение отреагировал сам хореограф:

Многие видео не несут смысловой нагрузки - это танцы и ролики, которые просто нацелены на то, чтобы сбить с толку человека, который не знает имени Азамата. Некоторые пользователи даже записывают "гайды", в которых рассказывают о новом меме [но даже эти видео могут запутать].

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