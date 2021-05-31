Пн, 31.05.2021
Не было понятно, что он говорит Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому
Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Трагическое воскресенье на дорогах Латвии: в авариях погибли два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Dado Veron/Shutterstock

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погибли два человека, пострадали 14, сообщает Государственная полиция.

В воскресенье в 19.20 в Яунмарупе Марупского края автомобиль Mercedes Benz съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб один человек.

О второй аварии с погибшим известно лишь то, что она произошла в Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 192 протокола.

В целом полиция вчера оформила 400 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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