Трагическое воскресенье на дорогах Латвии: в авариях погибли два человека

В воскресенье в 19.20 в Яунмарупе Марупского края автомобиль Mercedes Benz съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб один человек.

О второй аварии с погибшим известно лишь то, что она произошла в Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 192 протокола.