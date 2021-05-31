Пн, 31.05.2021
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Пожар в Талсинском крае: во время тушения жилого дома пострадал пожарный

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Талсинском крае в воскресенье во время работ по тушению пожара повышенной опасности пострадал пожарные, сообщает агентство LETA.

В воскресенье в 14:40 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Талсинский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью в 300 кв. метров.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Во время работ по тушению пострадал пожарный, его передали медикам.

В 20 часов этот пожар был ликвидирован.

В воскресенье помощь спасателей потребовалось и в волости Эзерниеку Дагдского края, где человек заблудился в лесу.

Человеку указали направление по мобильному телефону и при помощи звуковых сигналов автомобиля VUGD он смог выбраться из леса.

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