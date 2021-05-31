Пожар в Талсинском крае: во время тушения жилого дома пострадал пожарный
В Талсинском крае в воскресенье во время работ по тушению пожара повышенной опасности пострадал пожарные, сообщает агентство LETA.
В Талсинском крае в воскресенье во время работ по тушению пожара повышенной опасности пострадал пожарные, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в 14:40 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Талсинский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью в 300 кв. метров.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Во время работ по тушению пострадал пожарный, его передали медикам.
В 20 часов этот пожар был ликвидирован.
В воскресенье помощь спасателей потребовалось и в волости Эзерниеку Дагдского края, где человек заблудился в лесу.
Человеку указали направление по мобильному телефону и при помощи звуковых сигналов автомобиля VUGD он смог выбраться из леса.