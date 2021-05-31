В Литве за сутки подтвержден 181 новый случай Covid-19, в Эстонии - 59
За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. В Эстонии - 59 новых случаев и одна смерть.
За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. В Эстонии - 59 новых случаев и одна смерть.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 295,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,6%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 383 случая "Covid-19".
От коронавируса в Литве скончались 4266 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8601 смерть.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2902 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 59 тестов (2 процента), скончался один человек.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 176 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 3,9 процента.
За сутки в больницах открыто 12 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 130 пациентам. Средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 93, то есть 71 процент.
За сутки ввели 4427 доз вакцины, всего привиты 470 706 человек, курс вакцинации завершили 262 619 человек. Среди людей старше 70 не менее одной дозы вакцины получили 66 процентов. Более 60 процентов людей старше 70 лет привиты во всех уездах кроме Ида-Вирумаа.