В Литве за сутки подтвержден 181 новый случай Covid-19, в Эстонии - 59

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 295,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 383 случая "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончались 4266 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8601 смерть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2902 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 59 тестов (2 процента), скончался один человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 176 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 3,9 процента.

За сутки в больницах открыто 12 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 130 пациентам. Средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 93, то есть 71 процент.