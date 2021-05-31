Определился новый чемпион баскетбольной Евролиги

В решающем поедике, который проходил в немецком Кёльне, "Анадолу Эфес" оказался сильнее испанской "Барселоны" - 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23).

Турецкая команда во второй раз в своей истории вышла в финал турнира. В 2019 году "Анадолу Эфес" в решающем матче уступил ЦСКА.

Самым результативным игроком финала стал защитник турецкой команды Василие Мицич, набравший 25 очков. Серб также был самым ценным игроком "Финала четырёх".