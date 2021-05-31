Определился новый чемпион баскетбольной Евролиги
Турецкий "Анадолу Эфес" стал победителем Евролиги сезона-2020/21, впервые в своей истории выиграв этот турнир.
Турецкий "Анадолу Эфес" стал победителем Евролиги сезона-2020/21, впервые в своей истории выиграв этот турнир.
В решающем поедике, который проходил в немецком Кёльне, "Анадолу Эфес" оказался сильнее испанской "Барселоны" - 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23).
Турецкая команда во второй раз в своей истории вышла в финал турнира. В 2019 году "Анадолу Эфес" в решающем матче уступил ЦСКА.
Самым результативным игроком финала стал защитник турецкой команды Василие Мицич, набравший 25 очков. Серб также был самым ценным игроком "Финала четырёх".
Московский ЦСКА не смог защитить титул чемпиона Евролиги, уступив в полуфинале "Анадолу Эфес" со счётом 86:89, а в матче за третье место армейцы проиграли ещё и итальянскому "Милану" - 73:83.