Итоги пресс-конференции: ⟩ Свобода для вакцинированных косметологов, новое приложение и грядущее 1 сентября

В пресс-конференции принимали участие: руководитель отдела здоровья среды Минздрава Яна Фелдмане;

министр образования и науки Илга Шуплинска;

директор департамента конкурентоспособности предпринимательства Минэкономики Илзе Лоре.

Косметологи смогут возобновить работу с 1 июня

Со вторника, 1 июня, косметологи смогут оказывать услуги, предоставив сертификат вакцинации от Covid-19, заявила в понедельник на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Она рассказала, что Сейм на прошлой неделе принял поправки, разрешающие с 1 июня этим ограниченным поставщикам услуг сферы красоты возобновить работу, принимая во внимания правила Кабинета министров об эпидемиологической безопасности.

По словам Фелдмане, одним из конкретных требований для возобновления оказания услуг является подтверждение факта вакцинации от Covid-19.

Она отметила, что со вторника поставщики услуг смогут получить цифровой сертификат вакцинации от Covid-19, за что несет ответственность Национальная служба здравоохранения (NVD).

Информация на сайте NVD свидетельствует, что портал цифрового сертификата Covid-19 начнет работу 1 июня. Планируется, что он обеспечит лицам доступ к своим цифровым сертификатам, а также возможность верифицировать, или проверять, предъявленный сертификат с помощью QR-кода.

В свою очередь с середины июня 2021 года планируется ввести специально разработанное мобильное приложение Covid-19 Verify для сканирования сертификата, что удобнее для использования в смартфонах.

Приложение Covid-19 Verify - с 15 июня

Прогнозируется, что цифровое приложение Covid-19 Verify для установления факта вакцинации от Covid-19 будет доступно с 15 июня, рассказала Фелдмане.

Более подробную информацию планируется предоставить на пресс-брифинге Министерства здравоохранения 2 июня.

На вопрос о нынешних планах Минздрава в связи с Лиго, Фелдмане указала, что нынешние исключения для вакцинированных лиц будут введены "в переходный период, пока обществу в целом нужно соблюдать мероприятия безопасности и пока не достигнуто такое снижение инфекции Covid-19, что нам больше не нужны никакие меры безопасности". В частности, одновременно с введением послаблений для вакцинированных думается и об общем смягчении ограничений, руководствуясь эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, она отметила, что уже сейчас видно, что в организациях с большим охватом вакцинации сотрудников число случаев заболевания Covid-19 резко снижается. Всемирная организация здравоохранения также отмечала, что если встречаются вакцинированные люди, то для них эпидемиологический риск низок.

Таким образом, руководствуясь этими аспектами, Минздрав движется к постепенному введению послаблений для вакцинированных и переболевших лиц.

Шуплинска: очная учеба в новом учебном году зависит от уровня вакцинации населения

Организация очного обучения школьников и студентов в следующем учебном году будет зависеть от доли населения, привитого от Covid-19, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она рассказала, что Министерство образования и науки поставило вопрос об организации очного обучения в следующем учебном году как перед Министерством здравоохранения, так и перед Министерством юстиции.

Шуплинска напомнила что необходимо, чтобы не менее 70% населения были привиты от Covid-19.

Для достижения этой цели особенно важно охватить группы риска - людей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

Министр сообщила, что на прошлой неделе встречалась с литовским и эстонским коллегами, и "там стратегия немного отличается". В соседних странах Балтии идет речь о политике послаблений с 1 сентября и очном обучении. "Это станет возможным, если будет привито большое количество людей и при этом будет проводиться выборочное тестирование", - подчеркнула Шуплинска.

С учетом того, что вакцина от Covid-19 все еще не применяется для вакцинации детей до 12 лет, а вопрос о вакцинации детей от 12 до 16 также является спорным, необходимо будет рассмотреть другие варианты, сказал а министр.

"Другие возможности связаны с предпринимаемыми мерами - во-первых, это пересмотр системы вентиляции, во-вторых, абсолютно точная организация обучения с минимальным количеством пересечений", - сказала Шуплинска, добавив, что министерство в настоящее время разрабатывает перечень таких мер.

Напомним, 27 мая прошло заседание правительства, на котором рассматривалось множество вопросов о послаблениях в ограничениях, в том числе - для привитых или переболевших коронавирусной инфекцией.