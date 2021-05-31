О закрытии объявил один из старейших новостных порталов России - Newsru.com

"Большое спасибо вам всем, кто читал нас в течение 21 года. Мы точно знаем, что многие оставались с нами все это время. В последнее время вас было 3 миллиона человек в месяц.

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно - рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

В самом начале века мы были НТВ.ру, впервые в России тогда был создан сайт телевизионных новостей, того самого НТВ, 20-летие уничтожения которого вспоминали совсем недавно.

Для большинства наших сегодняшних сотрудников работа на этом информационном сайте заняла бОльшую часть жизни. Многие из нас так и проработали тут с момента его открытия.

Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.

Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.

Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов.

Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 миллион 172 тысячи 931 новость (не включая эту). Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Для нас это последнее сообщение на сегодня.

Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией.