Пн, 31.05.2021
Надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим
Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим

Видео ⟩ Саманта Тина опубликовала резервное видео своего выступления, людям оно понравилось больше

ФОТО: instagram/samantatina

Латвийская певица Саманта Тина опубликовала в социальных сетях первоначальную версию выступления на конкурсе "Евровидение". Исполнительница объяснила, почему в последний момент решила сменить сценический костюм.

На своей Instagram-странице певица опубликовала видео с исполнением песни The Moon is Rising. Это был запасной вариант ролика на случай, если из-за коронавируса она не сможет принять участие в конкурсе лично. 

"Этот год не был простым для всех. Учитывая текущую ситуацию, каждая страна должна была прислать собственное предварительно снятое резервное видео, если какая-либо делегация не сможет выступить на сцене из-за пандемии. Это видео было подготовлено и снято в Латвии! Да, этот чудо-костюм изначально предназначался для большой сцены "Евровидения", но после нескольких репетиций пришлось определиться с другим костюмом. Каким бы уникальным он ни был, но

я в этом амплуа чувствовала себя воинственно, немного агрессивно, что не сочеталось с женственной песней.

Для меня очень важно внутреннее ощущение, насколько бы красивым ни был мой наряд! Спасибо Кашерсу, который меня понял, принял и профессионально справился", - написала Саманта.

Примечательно, что люди в комментариях отметили, что это лучше того, что они наблюдали на сцене Роттердама. 

На 65-м конкурсе "Евровидение" победила итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Латвия не смогла пройти в финал и осталась в полуфинале на последнем месте. 

Видео: Выступление Саманты Тины во втором полуфинале

НАВЕРХ
Back