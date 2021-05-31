Видео ⟩ Саманта Тина опубликовала резервное видео своего выступления, людям оно понравилось больше

На своей Instagram-странице певица опубликовала видео с исполнением песни The Moon is Rising. Это был запасной вариант ролика на случай, если из-за коронавируса она не сможет принять участие в конкурсе лично.

"Этот год не был простым для всех. Учитывая текущую ситуацию, каждая страна должна была прислать собственное предварительно снятое резервное видео, если какая-либо делегация не сможет выступить на сцене из-за пандемии. Это видео было подготовлено и снято в Латвии! Да, этот чудо-костюм изначально предназначался для большой сцены "Евровидения", но после нескольких репетиций пришлось определиться с другим костюмом. Каким бы уникальным он ни был, но

я в этом амплуа чувствовала себя воинственно, немного агрессивно, что не сочеталось с женственной песней.

Для меня очень важно внутреннее ощущение, насколько бы красивым ни был мой наряд! Спасибо Кашерсу, который меня понял, принял и профессионально справился", - написала Саманта.

Примечательно, что люди в комментариях отметили, что это лучше того, что они наблюдали на сцене Роттердама.

На 65-м конкурсе "Евровидение" победила итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Латвия не смогла пройти в финал и осталась в полуфинале на последнем месте.