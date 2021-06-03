Дикий пляж, кино вечера и водные аттракционы: где в Латвии хорошо отдохнуть с палатками

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам. Сделано с любовью. Как для себя!

Кемпинг Milleri

Где: Салацгрива

Салацгрива Удобства: 250 м от пляжа, можно с животными, есть детская площадка, бесплатная парковка

250 м от пляжа, можно с животными, есть детская площадка, бесплатная парковка Особенности: можно взять напрокат велосипеды и доски для серфинга

можно взять напрокат велосипеды и доски для серфинга Цены: домик - от 40 до 120 евро, место для палатки - 7 евро с человека

Кемпинг отлично подойдет тем путешественникам, кто направляется по берегу в сторону латвийско-эстонской границы. Здесь можно не только расслабиться и отдохнуть с дороги, но и провести время активно, воспользовавшись услугой аренды досок для серфинга или взяв велосипед, изучить окрестности Салацгривы.

Кемпинг Grantini

Где: Елгава

Елгава Удобства: детская площадка, места для пикника, ресторан

детская площадка, места для пикника, ресторан Особенности: можно взять на прокат SUP доски, катамаран, лодку, есть волейбольное и футбольное поле, баскетбольная площадка, водоем для рыбалки

можно взять на прокат SUP доски, катамаран, лодку, есть волейбольное и футбольное поле, баскетбольная площадка, водоем для рыбалки Цены: домик от 30 до 50 евро, место для палатки - 5 евро

Подходит для нужд туристов с любыми запросами, касающимися комфорта проживания. На территории есть гостиница со всеми удобствами, пять отапливаемых кемпинговых домиков с отдельным туалетом и душевой, ну и для любителей по-настоящему "дикого" отдыха - места для палаток.

А с террасы ресторана можно наслаждаться отличным видом на карьер и закат.

BB camping

Где: Лиепая

Лиепая Удобства: 1,6 км от Северных фортов, есть ресторан и бар, бесплатная парковка

1,6 км от Северных фортов, есть ресторан и бар, бесплатная парковка Особенности: можно взять на прокат оборудование для занятия водными видами спорта, проходят вечера кино, можно с собаками, есть баня

можно взять на прокат оборудование для занятия водными видами спорта, проходят вечера кино, можно с собаками, есть баня Цены: бунгало - 60 евро, место для палатки - 5 евро за человека

Кемпинг расположен на территории лесопарка Каросты, в Лиепaе. Свежий сосновый воздух, а также захватывающий вид на бело-песчанный берег помогут отвлечься от городской суеты и насладиться великолепием и спокойствием природы.

Есть возможность получить дозу адреналина и заряд положительной энергии в поездке с досками SUP и вейкбордом. Насладиться водным парком или расслабиться в горячей бане.

Кемпинг Chill&Grill

Где: Даугавпилс

Даугавпилс Удобства: кафе, детская площадка, бесплатная парковка, можно с питомцами, расположен на берегу озера

кафе, детская площадка, бесплатная парковка, можно с питомцами, расположен на берегу озера Особенности: SUP-доски, водные аттракционы, надувные батуты, волейбольное поле, настольный теннис, музыка и вечеринки каждую субботу

SUP-доски, водные аттракционы, надувные батуты, волейбольное поле, настольный теннис, музыка и вечеринки каждую субботу Цены: домики - от 35 до 70 евро, место для палатки - 10 евро с двух человек

Находка для любителей "потусоваться" на природе. Водные аттракционы, кальянная на свежем воздухе, кино вечера и караоке вечеринки - все это в живописном сосновом бору на берегу озера.

Если хочется тишины и спокойствия - есть гамаки среди деревьев, лежаки на пляже и аренда лодок.

Ночевать можно в домике, бунгало, в домике-фургоне или просто поставить свою палатку.

Кемпинг Miķeļbāka

Где: Вентспилсский край, Микельторнис

Вентспилсский край, Микельторнис Удобства: 300 м от берега моря, детская площадка, ресторан, прокат велосипедов, бесплатная парковка

300 м от берега моря, детская площадка, ресторан, прокат велосипедов, бесплатная парковка Особенности: рядом находится Слитерский национальный парк

рядом находится Слитерский национальный парк Цены: домик - от 50 евро, место для палатки - 7 евро с человека

Прекрасное место с живописной природой, расположившееся между Колкой и Вентспилсом. До восстановления независимости Латвии эта территория была закрыта для путешественников. В результате побережье на протяжении 80 км не перенаселено, здесь нет заводов и промышленности, и сохранилась экологически чистая природная среда.