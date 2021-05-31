Еврокомиссар: соглашения по "зеленому сертификату" ЕС будут к концу июня

Он также заверил, что, в соответствии с договоренностями Еврокомиссии с производителями, темпы поставки вакцин и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.

"Мы верим, что это будет до конца июня, и "зеленый сертификат начнет" действовать. Мы хотим быть готовыми к начинающемуся летнему сезону",

- заявил Бретон на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он убежден в том, что сертификат, свидетельствующий о том, что человек привился, переболел либо имеет отрицательный тест на Covid-19, позволит европейцам путешествовать свободнее, снизить риски при путешествиях и будет способствовать борьбе с распространением вируса.

На минувшей неделе Европарламент и государства ЕС достигли соглашения, которое позволит всем людям, проживающим в 27 странах ЕС, получать цифровое удостоверение - так называемый зеленый сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на Covid-19 или выздоровления от коронавируса.