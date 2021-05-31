Пн, 31.05.2021
Не было понятно, что он говорит Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому
Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Россия создаст новые военные соединения у западных границ

Сергей Шойгу ФОТО: MONEY SHARMA / AFP

Новости. До конца года в Западном военном округе (ЗВО) России появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск",

- добавил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году

войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления.

"Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на четыре процента",

- рассказал Шойгу.

В дальнейшем учения продолжатся, добавил он.

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