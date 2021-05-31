Россия создаст новые военные соединения у западных границ
Новости. До конца года в Западном военном округе (ЗВО) России появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Новости. До конца года в Западном военном округе (ЗВО) России появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.
- добавил министр.
В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году
войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.
Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления.
- рассказал Шойгу.
В дальнейшем учения продолжатся, добавил он.