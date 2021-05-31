Видео ⟩ "Все подробности послаблений - завтра": итоги заседания коалиции

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV);

Министр культуры Наурис Пунтулис (NA);

Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло;

Депутат Сейма Гатис Эглитис (JKP);

Министр среды и регионального развития Артур Том Плешс (A/Par!).

Видео: Пресс-конференция по итогам заседания коалиции

В начале пресс-конференции Кришьянис Кариньш поздравил всех с концом учебного года и напомнил о выборах в самоуправления в эту субботу, 5 июня, а также в который раз призвал каждого жителя Латвии записаться на оплаченную государством вакцинацию, поблагодарив тех, кто уже свой курс прошел.

Кришьянис Кариньш также признал, что заболеваемость Covid-19 в Латвии постепенно падает, а охват вакцинации растет - и это радует. В то же время вакцинация - по-прежнему главный приоритет правительства, отметил он.

По словам премьера, в правительстве уже два месяца назад договорились о шагах, которые можно будет сделать в сторону послаблений ограничений, введенных для борьбы с Covid-19, в тот момент, когда заболеваемость будет падать. Этот момент настал, поэтому завтра, 1 июня, правительство оповестит о "втором шаге" послаблений, однако все подробности - что это будут за послабления и с какой даты они вступят в силу - все это еще согласовывается прямо сейчас в Оперативной группе.

"Рассмотрим в Кабинете министров это завтра и тогда сообщим, согласовав мнения экспертов", - ответил Кариньш на уточняющие вопросы журналистов. На вопрос, останутся ли пособия по простою и после июня, Кариньш сообщил, что пособия по простою будут столько, сколько будут действовать ограничения на предпринимательскую деятельность. "Если понадобится и после июня - продлим", - заключил премьер.

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