От юрисконсульта до генерального директора Tut.by - рассказ о политзаключенной Людмиле Чекиной

"Мама не особо показывает свои переживания. Но она всегда была на связи с коллегами, старалась разобраться с делами. Видно было, что она нервничала, всеми силами пыталась все разрулить", сын Людмилы рассказал "Нашей Ниве" о последних месяцах перед задержанием.

О приходе в компанию

По образованию Людмила юрист. Окончила сначала колледж, впоследствии БГУ по той же специальности. В 2008 году стала юрисконсультом компании "Надежные системы".

"Был какой-то интернет-форум, на который Юрий Анатольевич Зиссер ее привел познакомиться. И потом, насколько я помню, предложил ее взять к нам. До того мы работали практически без юриста, но команда выросла, нас было не 5-10 человек, и такая функция уже была нужна", - вспоминает сооснователь портала Кирилл Волошин.

В 2012-м Чекина стала генеральным директором "Надежных систем". Окончила курс Executive MBA в бизнес-школе ИПМ. В 2017-м возглавила "ТУТ БАЙ МЕДИА". А через год случилось "дело БЕЛТА".

"Несмотря на ее женственность, Людмила мужественно реагировала на давление, всегда оставалась сконцентрированной, думала прежде всего о сотрудниках. Она очень переживала за редакцию, Марину Золотову. Людмилу сложно было выбить из колеи, она очень сильная.

Людмила - компетентный и ответственный сотрудник. Более того, она душевный и отзывчивый человек.

Это может прозвучать банально, но иначе она бы здесь не работала. Отбор, особенно в то время, когда принимали Людмилу, был основан на ценностях, через долгие разговоры, чтобы понимать, что человек имеет одну с вами карту реальности, отличает белое от черного", - делится Кирилл Волошин.

О сыне-студенте, двух котах и любимых сериалах

Людмила родилась в Сергиевом Посаде. Родители тоже из России, отец до сих пор живет там, у него магазин электронных товаров.

В Минске Людмила жила с 19-летним сыном Алексеем. Только недавно он переехал в отдельную квартиру в многоэтажке неподалеку. Парень учится веб-дизайну в БГУ.

"Мама хотела, чтобы я в IT шел. Да и я был не против, так как программирование - интересная для меня сфера. Хотел в этом году преддипломную практику проходить в Tut.by, но, видимо, уже не получится", - говорит Алексей.

Он единственный ребенок в семье. С улыбкой рассказывает, что мама до сих пор его балует, например водит в кафе.

"Мы любим с мамой гулять по городу. После того как я переехал, в гости часто к ней заходил. С 12 лет родители в разводе. Дома у нас всегда была лояльная атмосфера. Я и сам не особенно чудил, с раннего возраста был воспитан - не жадничать, не капризничать", - рассказывает парень.

Ему сейчас приходится смотреть за двумя котами. Вот как они появились в семье: