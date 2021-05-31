Пн, 31.05.2021
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Анда Кивите, директор Института общественного здоровья
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От юрисконсульта до генерального директора Tut.by - рассказ о политзаключенной Людмиле Чекиной

Людмила Чекина ФОТО: Наша Нiва

18 мая в офис Tut.by явились сотрудники ДФР. С тех пор по уголовному делу за уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере задержаны 15 человек. В СИЗО остается и генеральный директор "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина.

"Мама не особо показывает свои переживания. Но она всегда была на связи с коллегами, старалась разобраться с делами. Видно было, что она нервничала, всеми силами пыталась все разрулить", сын Людмилы рассказал "Нашей Ниве" о последних месяцах перед задержанием.

О приходе в компанию

По образованию Людмила юрист. Окончила сначала колледж, впоследствии БГУ по той же специальности. В 2008 году стала юрисконсультом компании "Надежные системы".

"Был какой-то интернет-форум, на который Юрий Анатольевич Зиссер ее привел познакомиться. И потом, насколько я помню, предложил ее взять к нам. До того мы работали практически без юриста, но команда выросла, нас было не 5-10 человек, и такая функция уже была нужна", - вспоминает сооснователь портала Кирилл Волошин.

В 2012-м Чекина стала генеральным директором "Надежных систем". Окончила курс Executive MBA в бизнес-школе ИПМ. В 2017-м возглавила "ТУТ БАЙ МЕДИА". А через год случилось "дело БЕЛТА".

"Несмотря на ее женственность, Людмила мужественно реагировала на давление, всегда оставалась сконцентрированной, думала прежде всего о сотрудниках. Она очень переживала за редакцию, Марину Золотову. Людмилу сложно было выбить из колеи, она очень сильная.

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Людмила - компетентный и ответственный сотрудник. Более того, она душевный и отзывчивый человек.

Это может прозвучать банально, но иначе она бы здесь не работала. Отбор, особенно в то время, когда принимали Людмилу, был основан на ценностях, через долгие разговоры, чтобы понимать, что человек имеет одну с вами карту реальности, отличает белое от черного", - делится Кирилл Волошин.

О сыне-студенте, двух котах и любимых сериалах

Людмила родилась в Сергиевом Посаде. Родители тоже из России, отец до сих пор живет там, у него магазин электронных товаров.

В Минске Людмила жила с 19-летним сыном Алексеем. Только недавно он переехал в отдельную квартиру в многоэтажке неподалеку. Парень учится веб-дизайну в БГУ.

"Мама хотела, чтобы я в IT шел. Да и я был не против, так как программирование - интересная для меня сфера. Хотел в этом году преддипломную практику проходить в Tut.by, но, видимо, уже не получится", - говорит Алексей.

Он единственный ребенок в семье. С улыбкой рассказывает, что мама до сих пор его балует, например водит в кафе.

"Мы любим с мамой гулять по городу. После того как я переехал, в гости часто к ней заходил. С 12 лет родители в разводе. Дома у нас всегда была лояльная атмосфера. Я и сам не особенно чудил, с раннего возраста был воспитан - не жадничать, не капризничать", - рассказывает парень.

Ему сейчас приходится смотреть за двумя котами. Вот как они появились в семье:

"Я тогда был в отношениях, и моя девушка очень хотела котика. Мы договорились взять Оскара. Его привезли нам совсем маленьким. Потом она подобрала еще бездомного котенка - тоже оставили у себя. Мы жили тогда все вместе с мамой, так коты и остались у нас. Мама, кстати, помогает зооорганизациям - то финансово, то вещами".

В свободное время Людмила читала, ухаживала за садом возле дома, смотрела сериалы. В ее подборке любимых - "Молодой папа" и цикл ВВС "Белая королева", "Белая принцесса" и "Испанская принцесса" о борьбе за трон в Англии XV-XVI веков. Слушала "Лекции по русской литературе" и "Открытый урок" Дмитрия Быкова.

В одном из интервью гендиректор делилась своим подходом к деньгам:

"Я всегда откладываю. Для тех, чье взросление пришлось на 90-е, это вопрос безопасности: обеспечить себя и свой род до 13-го колена. Даже в те времена, когда зарабатывала не очень много, находила способы сделать запас. Но при этом к деньгам отношусь достаточно легко: они для меня не самоцель. Деньги должны приносить деньги, просто лежать на карточке им скучно. Деньги должны приносить деньги, просто лежать на карточке им скучно".

Про обыск и провластные каналы

"Мама не особо показывает свои переживания. Но она была всегда на связи с коллегами, старалась разобраться с делами. Видно было, что она нервничала, когда суды шли, всеми силами пыталась это разрулить", - рассказывает сын о последних месяцах.

Алексей был на парах, когда узнал из новостей, что к сотрудникам Tut.by пришли из ДФР.

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"Естественно, я сразу поехал в офис к ним, узнать, что случилось. Там было всё опечатано, двери замазаны краской из баллончика. На других этажах никто не знал, что происходит. Я отправился домой сначала к себе. Вижу, что дверь открыта, все обыскано, компьютер забрали. Потом пошел за котами в мамину квартиру. У нее достали вещи из кладовки, книги, полки развернули. Я до сих пор не могу найти там аккумуляторы от газонокосилки.

В какой-то степени мы ожидали, что могут прийти арестовать всех с портала по сфабрикованному делу. Готовились на этот случай: знали, что из вещей собрать, держали под рукой контакты".

То, что о маме пишут провластные каналы и медиа, Алексей старается не читать.

"Противно такое смотреть. Особенно то, как некоторые последователи режима приходят в соцсети Tut.by и пишут: вас давно надо было перестрелять. Не разобрались, что происходит, но готовы за пропагандистскими СМИ куда угодно идти".

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Пока сын ждет Людмилу дома, он не остается один: "Все однокурсники знают, говорят: если что, обращайся за помощью. И соседи поддерживают".

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