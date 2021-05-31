Германия проиграла США перед завтрашним матчем со сборной Латвии
В понедельник, 31 мая, матчами Чехия - Дания и США - Германия начался одинадцатый игровой день чемпионата мира по хоккею в Риге.
В понедельник, 31 мая, матчами Чехия - Дания и США - Германия начался одинадцатый игровой день чемпионата мира по хоккею в Риге.
Чехия - Дания
Сборная Чехии в Олимпийском спортивном центре встречалась с командой Дании и одержала победу в серии буллитов - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0).
Счёт на 4-й минуте матча открыл датский нападающий Никлас Йенсен, для которого эта шайба стала пятой на турнире. В третьем периоде Доминик Кубалик сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, где командам так и не удалось выявить победителя. В серии буллитов чехи оказались сильнее - 4:3, реализовав все попытки.
Сборная Дании провела все матчи на групповом турнире и с 9 очками лишилась шансов на попадание в плей-офф. Чехия в данный момент с 10 очками занимает 4-е место и в своём заключительном матче в группе сыграет с командой Словакии.
США - Германия
В параллельном матче, который проходил в "Арена Рига", сборная США обыграла Германию - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Счёт в матче в середине второго периода открыл Джейсон Робертсон, который реализовал численное большинство. Вторая шайба в воротах немецкой сборной оказалась на последней минуте третьего периода - пустые ворота поразил Колин Блэквелл.
Сборная США, набрав 15 очков гарантировала себе участие в плей-офф. Германия с 9 очками сохранила за собой 4-е место и завтра проведёт матч против команды Латвии, которая в случае победы в основное время выйдет в плей-офф вместо немецкой сборной.
Расписание одиннадцатого игрового дня ЧМ-2021:
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