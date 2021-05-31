Рижское "Динамо" подписало контракт с чешским нападающим

31-летний хоккеист в сезоне-2020/21 выступал за финский клуб "Пеликанс", в составе которого набрал 38 (21+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.

Большую часть карьеры Червены выступал на родине, где представлял команды "Ческе-Будеёвице", "Градец-Кралове" и "Комета Брно". Всего на счету форварда 449 матчей, 90 голов и 88 результативных передач в чешской Экстралиге.

Также на счету нападающего выступления в КХЛ за "Слован" и в Шведской лиге за "Брюнес". Кроме того, Червены вызывался в молодёжную, юношескую и главную сборные Чехии.