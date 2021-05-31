ЕК одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет

"Страны-члены ЕС теперь могут принять решение и расширить свою кампанию вакцинации молодыми людьми", - заявила в микроблоге Twitter Комиссар Европейского союза по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду.

"Чтобы положить конец этому кризису, важна каждая доза", - добавила она.

Как сообщалось ранее, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину Comirnaty для использования среди детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее эта вакцина была одобрена для взрослых с 16 лет.

Комитет по регистрации лекарственных средств (CHMP) провел ускоренную оценку данных, предоставленных компанией, зарегистрировавшей Comirnaty.

В настоящее время заключение CHMP будет отправлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение, относящееся ко всем странам-членам ЕС.

Вакцина содержит молекулу (информационную РНК, или мРНК) с инструкциями по производству белка (протеина S). Этот белок является компонентом коронавируса (SARS-CoV-2). Вакцина Comirnaty работает, подготавливая организм к защите от коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19.