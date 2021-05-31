Главное за 31 мая ⟩ Экстренная посадка в Берлине, миллион долларов за вакцину и женщина-пожарный

События дня:

В воскресенье, 30 мая, самолет Ryanair из-за потенциальных угроз совершил экстренную посадку в Берлине. После посадки были проверены 160 пассажиров и их багаж, однако федеральная полиция Германии констатировала, что опасности нет.

Вместо 124 млн евро с Каргина и Красовицкого, возможно, удастся взыскать только пару миллионов. Хотя решение суда о взыскании с бывших владельцев банка Parex 124 млн евро уже вступило в силу, государство вряд ли получит эту сумму. В компании по управлению публичными активами Possessor (ранее Агентство приватизации) говорят, что иск обеспечен ипотекой на четыре объекта недвижимости, но их общая стоимость оценивается примерно в 2 млн евро.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который основал лидер российской оппозиции Алексей Навальный, вычислил человека, из-за которого произошла утечка личных данных сторонников оппозиционера с сайта "Свободу Навальному!". За кражей данных стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко.

Коронавирус:

За сутки выявлен 101 новый случай Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 266. За прошедшие сутки сделано 3297 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 199 человек, скончались 2376 больных Covid-19.

31 мая в 12:30 состоялась пресс-конференция, на которой проинформировали об эпидемиологической ситуации в стране и о мероприятиях по безопасности с 1 июня. Запланирован и ряд других изменений.

Косметологи смогут возобновить работу с 1 июня

Приложение Covid-19 Verify - с 15 июня

Шуплинска: очная учеба зависит от уровня вакцинации населения

Очная организация учебы для школьников и студентов в будущем году будет зависеть от того, насколько большая часть общества вакцинируется от Covid-19, заявила в понедельник на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили уже 255 тысяч человек. На прошлой неделе вторую прививку от Covid-19 получило в два раза больше людей, чем первую, а также большое количество людей было привито вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

За последний месяц количество случаев Covid-19 в Латвии сократилось вдвое, а на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снижение составило 27%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Еврокомиссар: соглашения по "зеленому сертификату" ЕС будут к концу июня. Он также заверил, что в соответствии с договоренностями Еврокомиссии с производителями темпы поставки вакцин и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.

Эксперт: снижение заболеваемости Covid-19 обусловлено и сезонностью вируса. Вызывающий Covid-19 вирус носит сезонный характер, и это одна из причин, почему в настоящее время в Латвии наблюдается довольно быстрый спад заболеваемости, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гирт Бригис.