Главное за 31 мая ⟩ Экстренная посадка в Берлине, миллион долларов за вакцину и женщина-пожарный
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В воскресенье, 30 мая, самолет Ryanair из-за потенциальных угроз совершил экстренную посадку в Берлине. После посадки были проверены 160 пассажиров и их багаж, однако федеральная полиция Германии констатировала, что опасности нет.
Вместо 124 млн евро с Каргина и Красовицкого, возможно, удастся взыскать только пару миллионов. Хотя решение суда о взыскании с бывших владельцев банка Parex 124 млн евро уже вступило в силу, государство вряд ли получит эту сумму. В компании по управлению публичными активами Possessor (ранее Агентство приватизации) говорят, что иск обеспечен ипотекой на четыре объекта недвижимости, но их общая стоимость оценивается примерно в 2 млн евро.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который основал лидер российской оппозиции Алексей Навальный, вычислил человека, из-за которого произошла утечка личных данных сторонников оппозиционера с сайта "Свободу Навальному!". За кражей данных стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко.
Коронавирус:
За сутки выявлен 101 новый случай Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 266. За прошедшие сутки сделано 3297 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 133 199 человек, скончались 2376 больных Covid-19.
31 мая в 12:30 состоялась пресс-конференция, на которой проинформировали об эпидемиологической ситуации в стране и о мероприятиях по безопасности с 1 июня. Запланирован и ряд других изменений.
Очная организация учебы для школьников и студентов в будущем году будет зависеть от того, насколько большая часть общества вакцинируется от Covid-19, заявила в понедельник на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.
Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили уже 255 тысяч человек. На прошлой неделе вторую прививку от Covid-19 получило в два раза больше людей, чем первую, а также большое количество людей было привито вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
За последний месяц количество случаев Covid-19 в Латвии сократилось вдвое, а на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снижение составило 27%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Еврокомиссар: соглашения по "зеленому сертификату" ЕС будут к концу июня. Он также заверил, что в соответствии с договоренностями Еврокомиссии с производителями темпы поставки вакцин и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.
Эксперт: снижение заболеваемости Covid-19 обусловлено и сезонностью вируса. Вызывающий Covid-19 вирус носит сезонный характер, и это одна из причин, почему в настоящее время в Латвии наблюдается довольно быстрый спад заболеваемости, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гирт Бригис.
Молодая женщина из Огайо в лотерее для вакцинированных выиграла миллион долларов. 22-летняя девушка живет в предместье Цинциннати. Она участвовала в лотерее штата для привитых от коронавируса, цель которой - способствовать вакцинации против Covid-19.
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