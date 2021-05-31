Пн, 31.05.2021
Не было понятно, что он говорит Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому
Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Остапенко вылетела в первом раунде "Ролан Гаррос"

Алёна Остапенко ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Софии Кенин.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 7 минут и завершился победой Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

По ходу матча 22-летняя София Кенин реализовала девять брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче, а 23-летняя Остапенко семь раз взяла подачу соперницы, сделала три эйса и столько же двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Во втором раунде "Ролан Гаррос" София Кенин встретится с американкой Хейли Баптист.

В Открытом чемпионате Франции также примет участие латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая во вторник скрестит ракетки с американкой Дженнифер Брэди.

НАВЕРХ
Back