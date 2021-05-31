Остапенко вылетела в первом раунде "Ролан Гаррос"

По ходу матча 22-летняя София Кенин реализовала девять брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче, а 23-летняя Остапенко семь раз взяла подачу соперницы, сделала три эйса и столько же двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.