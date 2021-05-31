Остапенко вылетела в первом раунде "Ролан Гаррос"
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Софии Кенин.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Софии Кенин.
Матч между теннисистками продолжался 2 часа 7 минут и завершился победой Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
По ходу матча 22-летняя София Кенин реализовала девять брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче, а 23-летняя Остапенко семь раз взяла подачу соперницы, сделала три эйса и столько же двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.
Во втором раунде "Ролан Гаррос" София Кенин встретится с американкой Хейли Баптист.
В Открытом чемпионате Франции также примет участие латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая во вторник скрестит ракетки с американкой Дженнифер Брэди.