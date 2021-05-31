Российские хоккеисты лишили Швецию шансов на выход в 1/4 финала

Матч Швеции и команды ОКР проходил в Олимпийском спортивном центре и завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2).

Счёт в матче на 9-й минуте открыл Йеспер Фрёден. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Россиянам потребовалось всего 12 секунд для того, чтобы Александр Барабанов забросил ещё одну шайбу в ворота Швеции и вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равновесие и перевёл матч в овертайм.

В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов победный бросок нанёс Владимир Тарасенко.

Благодаря этой победе команда ОКР набрала 14 очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Также в 1/4 финала вышли команды Швейцарии, Словакии и Чехии.

Сборная Швеции провела свой заключительный матч на групповом этапе и с 10 очками заняла 5-е место. Таким образом, сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.

Российские хоккеисты выступают в Риге как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Параллельно матчу ОКР - Швеция в "Арене Рига" состоялся поединок между Норвегией и сборной Казахстана, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) одержали норвежцы.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл Дмитрий Шевченко. В конце второго периода Томас Ольсен в большинстве сравнял счёт, а в третьем периоде норвежцы забросили в ворота Казахстана ещё две шайбы, авторами которых стали Стефан Эспеланн и Матис Олимб.

Сборная Норвегии провела все матчи на групповом этапе и с 8 очками в активе потеряла шансы на выход в плей-офф. Казахстан также провёл все матчи и с 10 очками находится на третьем месте группы "В", сохраняя шансы на выход в четвертьфинал. Судьба Казахстана решится в завтрашних матчах Канады, Латвии и Германии.

Расписание 12-го игрового дня ЧМ-2021:

1 июня, 12:15, Швейцария - Великобритания

1 июня, 12:15, Канада - Финляндия

1 июня, 16:15, Словакия - Чехия

1 июня, 16:15, Италия - США

1 июня, 20:15, ОКР - Беларусь

1 июня, 20:15, Германия - Латвия